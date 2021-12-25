small_leprosy

Web-дизайнер на Tilda

Создаю лаконичные сайты, которые выделят вас на фоне конкурентов и умножат вашу прибыль.

Веду проектную деятельность, анализирую конкурентов, забираю у них самое лучшее и реализовываю это у вас ;)

Владею: Figma, TildaЕсли в Tilda нет инстркментов, которые хотелось бы реализовать, то обращаюсь к коду.

В арсенале навыков: интеграция с различными платформами, от рассыки писем до подключения платёжных систем.Умею создавать воронки в чат-ботах, если это требуется.