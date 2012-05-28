Наполняю пустоту. На сайтах :) Грамотно.

Наполнение новых сайтов.

Перезаливка содержимого старого сайта на новый.

Попутно – проверка грамотности текстов.

Рерайт описаний товаров.

Редактирование текста. Исправление стилистических и орфографических ошибок.

Поиск иллюстраций в Интернете.

Обтравка по контуру. Замена/удаление фона. Изменение размеров.

p.s. знаю HTML на практике

p.p.s. написала уже более 10 инструкций пользователя для самописных CMS и продолжаю это делать :)