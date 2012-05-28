Наполняю пустоту. На сайтах :) Грамотно.
Наполнение новых сайтов.
Перезаливка содержимого старого сайта на новый.
Попутно – проверка грамотности текстов.
Рерайт описаний товаров.
Редактирование текста. Исправление стилистических и орфографических ошибок.
Поиск иллюстраций в Интернете.
Обтравка по контуру. Замена/удаление фона. Изменение размеров.
p.s. знаю HTML на практике
p.p.s. написала уже более 10 инструкций пользователя для самописных CMS и продолжаю это делать :)
Действие аккаунта приостановлено!
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