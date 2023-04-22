Профессиональная верстка и дизайн сайтов
Упс, клевый свежий дизайн! Пока другие обещают, я делаю =)
Приветствую, меня зовут Богдан и я дизайнер из Киева. Увлекаюсь дизайном с того момента, как прочитал книгу про маркетинг + теория по цветам и стало жутко интересно как дизайнеры доносят информацию до пользователей. С тех пор время шло, и вот я добрался до сайтов =)
Разрабатываю:
- сайты-визитки (личные страницы, сайты фирм и организаций, ...);
- тематические (сайты по интересам, сайты-портфолио, интернет-блоги ...);
- корпоративные (многофункциональные сайты компаний, агентства недвижимости, турагенства, ...);
- интернет-магазины (витрины, каталоги, полноценные магазины различного объема и сложности, ...);
- * Дизайн всех типов сайтов
- * Визитки, обложки групп: Вк | You Tube | FB
P.S. Адекватный исполнитель это не сказка
Портфолио
- Сайт посвящен отдыху, а именно у моря100 просмотров
- Landing diller161 просмотр
- Annabele120 просмотров
- Gasolina154 просмотра
- SayHi168 просмотров
- Auto service124 просмотра