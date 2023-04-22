Профессиональная верстка и дизайн сайтов

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Упс, клевый свежий дизайн! Пока другие обещают, я делаю =)

Приветствую, меня зовут Богдан и я дизайнер из Киева. Увлекаюсь дизайном с того момента, как прочитал книгу про маркетинг + теория по цветам и стало жутко интересно как дизайнеры доносят информацию до пользователей. С тех пор время шло, и вот я добрался до сайтов =)

Разрабатываю:

сайты-визитки (личные страницы, сайты фирм и организаций, ...);

тематические (сайты по интересам, сайты-портфолио, интернет-блоги ...);

корпоративные (многофункциональные сайты компаний, агентства недвижимости, турагенства, ...);

интернет-магазины (витрины, каталоги, полноценные магазины различного объема и сложности, ...);

* Дизайн всех типов сайтов

* Визитки, обложки групп: Вк | You Tube | FB

☎ Viber | Telegram⇢ +380663090420 ( в режиме чата)

✉ - [email protected]

P.S. Адекватный исполнитель это не сказка