smarovbogdan

Богдан Шмаров smarovbogdan

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Профессиональная верстка и дизайн сайтов

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Упс, клевый свежий дизайн! Пока другие обещают, я делаю =) 

Приветствую, меня зовут Богдан и я дизайнер из Киева.  Увлекаюсь дизайном с того момента, как прочитал книгу про маркетинг + теория по цветам и стало жутко интересно как дизайнеры  доносят информацию до пользователей. С тех пор время шло, и вот я добрался до сайтов =)

Разрабатываю: 

  • сайты-визитки (личные страницы, сайты фирм и организаций, ...);
  • тематические (сайты по интересам, сайты-портфолио, интернет-блоги ...);
  • корпоративные (многофункциональные сайты компаний, агентства недвижимости, турагенства, ...);
  • интернет-магазины (витрины, каталоги, полноценные магазины различного объема и сложности, ...);
  • * Дизайн всех типов сайтов
  • * Визитки, обложки групп:   Вк |  You Tube   | FB
☎ Viber | Telegram⇢ +380663090420 ( в режиме чата)

✉ - [email protected]

P.S. Адекватный исполнитель это не сказка

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