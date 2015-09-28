smart_anna

Профессиональная верстка сайтов | HTML5, CSS3, jQuery, Bootstrap, WP | Адаптивность ( устройства, экраны) | Кросбраузерность | Валидный код |
Навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Bootstrap 3.
- Адаптивная верстка (Responsive).
- Качество верстки pixel perfect.
- Правильный код с комментариями.
- Кроссбраузерность .
- Соблюдение стандартов W3C.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Использование Font Awesome шрифтов и иконок.
- Подключение - Google Map
- Кастомизация стилей Bootstrap для создания своей темы.
- Верстка и создание Wordpress темы, подключение и настройка плагинов.
- Преобразование старых cайтов с фиксированным дизайном в адаптивные
Предоплата/постоплата: 50%
Образование:
Инженер по специальности "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем"
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Skype: (остерегайтесь подделок, пишите лучше на почту или ЛC, и я напишу свой скайп)
Портфолио:
1. Адаптивный сайт: http://my-test.eu5.org/
Этот сайт может адаптироваться под различные разрешения экрана, разные устройства ( десктоп, планшет, мобильные). Сверстан из PSD-шаблона без использования фреймворков, только HTML5/CSS3
2. Адаптивный сайт: http://test-appix.eu5.org/
С использованием фреймворка Bootstrap 3 (Кастомизация стилей Bootstrap библиотеки для создания темы с индивидуальными стилями). Адаптивность. Кросбраузерность.