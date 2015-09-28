smart_anna

Профессиональная верстка сайтов | HTML5, CSS3, jQuery, Bootstrap, WP | Адаптивность ( устройства, экраны) | Кросбраузерность | Валидный код |

Навыки:

HTML5, CSS3, jQuery.

Bootstrap 3.

Адаптивная верстка (Responsive).

Качество верстки pixel perfect.

Правильный код с комментариями.

Кроссбраузерность .

Соблюдение стандартов W3C.



Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

Использование Font Awesome шрифтов и иконок.

Подключение - Google Map

Кастомизация стилей Bootstrap для создания своей темы.

Верстка и создание Wordpress темы, подключение и настройка плагинов.

Преобразование старых cайтов с фиксированным дизайном в адаптивные

На связи 24 часа в сутки.

Предоплата/постоплата: 50%

Образование:

Инженер по специальности "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем"

Связь:

- E-mail: [email protected]

- Skype: (остерегайтесь подделок, пишите лучше на почту или ЛC, и я напишу свой скайп)

Портфолио:

1. Адаптивный сайт: http://my-test.eu5.org/

Этот сайт может адаптироваться под различные разрешения экрана, разные устройства ( десктоп, планшет, мобильные). Сверстан из PSD-шаблона без использования фреймворков, только HTML5/CSS3

2. Адаптивный сайт: http://test-appix.eu5.org/

С использованием фреймворка Bootstrap 3 (Кастомизация стилей Bootstrap библиотеки для создания темы с индивидуальными стилями). Адаптивность. Кросбраузерность.