smart_unit

Дмитрий smart_unit

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Дмитрий, 25 лет, выпускник филологического факультета ШФ ИвГу, грамотный, эрудированный, с широким лексическим запасом, знаком с теорией рерайта (семинары), имею широкую практику некоммерческого наполнения сайтов статьями. Занимался наполнением русскоязычных баз данных по  вселенным компьютерных игр (The Elder Scrolls,Warhammer 40k,World of Warcraft)

 Составлял тексты посвященные оккультной тематике и мифологии (http://mifologija.dljavseh.ru/Mifologicheskie_suwestva/Ved'mak.html)

 Как студент, недавно закончивший учебу, обладаю феноменальным навыком в кратчайшие сроки усвоить и пересказать малознакомый текст, а потом забыть его:) .Система сдал-забыл,которая так хороша для нашего ремесла. 