smart_unit

Дмитрий, 25 лет, выпускник филологического факультета ШФ ИвГу, грамотный, эрудированный, с широким лексическим запасом, знаком с теорией рерайта (семинары), имею широкую практику некоммерческого наполнения сайтов статьями. Занимался наполнением русскоязычных баз данных по вселенным компьютерных игр (The Elder Scrolls,Warhammer 40k,World of Warcraft)

Составлял тексты посвященные оккультной тематике и мифологии (http://mifologija.dljavseh.ru/Mifologicheskie_suwestva/Ved'mak.html)

Как студент, недавно закончивший учебу, обладаю феноменальным навыком в кратчайшие сроки усвоить и пересказать малознакомый текст, а потом забыть его:) .Система сдал-забыл,которая так хороша для нашего ремесла.