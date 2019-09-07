Детский фотограф - ретушер

Я детский фотограф - ретушер. В обработке придерживаюсь принципа "Не навреди", это проявляется на всех этапах обработки от сортировки и отбраковки материала, цветокоррекции до ретуши и отдачи материала заказчику.Выполняю работы:

1) Обработка фотографий:

– цветокоррекция фотографий в Lightroom или ACR (баланс белого, camera calibration, контраст, насыщенность)

– ретушь (удаление дефектов кожи, корректировка пластики лица Liquify, ретушь с сохранением фактуры кожи)

– удаление шума и увеличение резкости фотографии (аккуратное воздействие)

– удаление/ нанесение watermark

2) Реставрация и восстановление старых фото.