smartmoney

Требуется изменить комнату вебинаров созданную на open meetings 2. Изменить расположение элементов + удалить некоторые из них. Написана комната на OpenLazlo (наподобии SilverLight)+ Java. Сервер Red5 Цена договорная.
Биржевой трейдер (ММВБ, ФОРТС, УБ), предприниматель, веб бизнесмен, спортсмен.
Цель: объехать земной шар, создать благотворительный фонд помощи молодым и не очень учёным и изобретателям, создать аэрокосмическую компанию, начать освоение космоса. Успеть в своей жизни побывать на Марсе.
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