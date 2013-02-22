smartmoney

Буяков smartmoney

 
47 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Делаю мир лучше! От помощи не откажусь.

Биржевой трейдер (ММВБ, ФОРТС, УБ), предприниматель, веб бизнесмен, спортсмен.

Цель: объехать земной шар, создать благотворительный фонд помощи молодым и не очень учёным и изобретателям, создать аэрокосмическую компанию, начать освоение космоса. Успеть в своей жизни побывать на Марсе.

  • Произвести кастомайзинг комнаты вебинаров

    Требуется изменить комнату вебинаров созданную на open meetings 2. Изменить расположение элементов + удалить некоторые из них. Написана комната на OpenLazlo (наподобии SilverLight)+ Java. Сервер Red5 Цена договорная.

    Java
    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется выполнить доработку комнаты вебинаров

    Требуется выполнить доработку существующей комнаты вебинаров созданную на open meetings 2. Изменить расположение элементов + удалить некоторые из них. Написана комната на OpenLazlo (наподобии SilverLight)+ Java. Сервер Red5 Цена договорная. Перед началом ...

    Java
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать вёрстку сайта.

    $50

    Требуется выполнить вёрстку сайта. При добавлении заявки указывайте примерный срок. Бюджет около $50.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Текст на главную страницу сайта.

    Написать уникальный текст на сайт сервиса предоставляющего в пользование web инструменты (конструктор сайтов, визитки, рассыльщик писем и др.) инструменты в основном для бизнеса (2000 - 3000 символов на страницу). Т.З прикреплено в файлах. Опыт создания ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание анимированной flash-открытки

    Нарисовать открытку с flash анимацией, где текс и ссылка на изображение берётся из базы данных в зависимости от id указанному в параметре открытки. Предполагаемый бюджет около $50 более точно после обсуждения ТЗ

    Анимация2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта сервиса для ведения инфобизнеса

    $100

    Дизайн сайта сервиса для ведения инфобизнеса На сайте будут предлагаться инструменты для ведения инфобизнеса. Такие как простой в настройке конструктор сайтов, комната проведения вебинаров, видеовизитки, сайты визитки, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

_Phobos_
31 год
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$79
10 баллов
12 лет назад
Сделать flash-баннер автомобильной тематики
Рад, что поработал с Виктором. Оплата вовремя, всегда на связи, все как надо! Спасибо.
Ян очень ответственный исполнитель. Всё выполнено качественно и в срок. Рекомендую. 10 балов!
Ответный отзыв
kazantip-v
Ррр 
34 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва(-1)
$30
10 баллов
12 лет назад
Сделать вёрстку сайта.
Очень понравилось сотрудничество с этим заказчиком! С оплатой вообще никаких проблем. Большое вам спасибо, буду рад продолжить сотрудничество. Рекомендую.
Заказывали вёрстку сайта. Работа была выполнена в оговоренный срок. Все недочёты мгновенно исправлены. Роман, ответственный исполнитель. Рекомендую!
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karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Текст на главную страницу сайта.
Виктор - прекрасный заказчик, с которым приятно сотрудничать. Приятен в общении, по достоинству оценивает чужой труд. Рекомендую, как компетентного заказчика!
Спасибо за работу. Всё выполнено качественно и по ТЗ. 10 балов!
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manule
41 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 отзывов(-5)
$100
7 баллов
12 лет назад
Дизайн сайта сервиса для ведения инфобизнеса
Хороший заказчик. Все честно и без обмана
Дизайн был сделан качественно, были выполнены все пожелания. Единственный минус - заказ был выполнен с небольшой задержкой.
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