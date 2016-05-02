smartovich

Чернов smartovich

 
28 летГермания/Гамбург
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Лучшие дизайнерские решения
    Вы находитесь в теме дизайнера студии ZeroStudio. Я знаю свое дело и уже много лет иду в этом направлении.
    Я справляюсь почти с любым заказом моего клиента, потому что очень терпелив и чуток к любой потребности клиента.
    Почему я лучше остальных?Потому что у меня очень большой стаж, я смогу уступить в цене на заказ, терпеливый, не агрессивный.
    У меня очень широкий спектр направлений в которых я смогу выполнить заказ.
    Заказывая у меня оформление чего либо, вы будете оповещены о любом изменении до тех пор, пока вам не понравится.
Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • Bootstrap 3.
  • LESS/SCSS
  • GulpJS
  • Git
  • Parallax scrolling.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • SEO-верстка.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Реализация pixel perfect.
  • Комментарии.
Время работы:

Работаю 6 дней в неделю (Пн-Сб)

О работе:

Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Главный принцип о себе:

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены (Главная от 50$, внутренняя от 15$).
  • Постоянный контакт (20 часов/сутки).
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
  • Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
AndroidHTMLiOSBootstrapjQuerySCSSGit
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