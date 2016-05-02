Лучшие дизайнерские решения

Вы находитесь в теме дизайнера студии ZeroStudio. Я знаю свое дело и уже много лет иду в этом направлении.

Я справляюсь почти с любым заказом моего клиента, потому что очень терпелив и чуток к любой потребности клиента.

Почему я лучше остальных?Потому что у меня очень большой стаж, я смогу уступить в цене на заказ, терпеливый, не агрессивный.

У меня очень широкий спектр направлений в которых я смогу выполнить заказ.

Заказывая у меня оформление чего либо, вы будете оповещены о любом изменении до тех пор, пока вам не понравится.

HTML5, CSS3, jQuery.

Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Responsive.

Bootstrap 3.

LESS/SCSS

GulpJS

Git

Parallax scrolling.

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Соблюдение стандартов W3C.

SEO-верстка.

Адаптация / внедрение плагинов.

Использование спрайтов.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

Реализация pixel perfect.

Комментарии.

Работаю 6 дней в неделю (Пн-Сб)

О работе:

Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Главный принцип о себе:

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

Гарантирую: