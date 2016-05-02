Лучшие дизайнерские решения
- Вы находитесь в теме дизайнера студии ZeroStudio. Я знаю свое дело и уже много лет иду в этом направлении.
- Я справляюсь почти с любым заказом моего клиента, потому что очень терпелив и чуток к любой потребности клиента.
- Почему я лучше остальных?Потому что у меня очень большой стаж, я смогу уступить в цене на заказ, терпеливый, не агрессивный.
- У меня очень широкий спектр направлений в которых я смогу выполнить заказ.
- Заказывая у меня оформление чего либо, вы будете оповещены о любом изменении до тех пор, пока вам не понравится.
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- Bootstrap 3.
- LESS/SCSS
- GulpJS
- Git
- Parallax scrolling.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- SEO-верстка.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Реализация pixel perfect.
- Комментарии.
Работаю 6 дней в неделю (Пн-Сб)
О работе:
Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.
Главный принцип о себе:
Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены (Главная от 50$, внутренняя от 15$).
- Постоянный контакт (20 часов/сутки).
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
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