Делаю сайты "под ключ"

Добрый день!

Меня зовут Вера и я специализируюсь в области разработки веб-сайтов. Опыт работы - 5 лет, из них работаю "на себя" в качестве фрилансера всего несколько месяцев. В основном создаю сайты на cms joomla! Однако есть опыт работы с cms Битрикс.

Буду рада сотрудничеству!