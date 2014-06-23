smarty-pants

Вера smarty-pants

 
38 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Делаю сайты "под ключ"

Добрый день!

Меня зовут Вера и я специализируюсь в области разработки веб-сайтов. Опыт работы - 5 лет, из них работаю "на себя" в качестве фрилансера всего несколько месяцев. В основном создаю сайты на cms joomla! Однако есть опыт работы с cms Битрикс.

Буду рада сотрудничеству!

JoomlaБитрикс
Портфолио
HTML-верстка
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 5 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга