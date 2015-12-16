Здравствуйте. Меня зовут Сергей, я профессионал по разработке и продвижению сайтов.
Занимаюсь этим с 2009 года и имею не мало опыта, ведь за это время я постоянно изучал и практиковал сайтостроение, и сейчас оказываю свои услуги.
Профессионал по интернет-магазинам
Я смогу сделать для вас потрясающий интернет магазин который реально будет продавать и выполнять свои функции, без какой либо халтуры. Все строго под ключ, от первых набросков до полного запуска готового, настроенного проекта
Профессионал по дизайну / вёрстке / сайтам
В плане вёрстки - мои знания идеальны и многолетняя практика позволяет мне верстать макеты с молниеносной скоростью (БЕЗ программ, все ТОЛЬКО в ручную в текстовом редакторе Notepad++).
На выходе вы получаете 100% валидность, адаптивность и идеальный код как по CSS-3, так и по HTML-5, также возможен - Less.
С какими системами я работаю плотно:
- InstantCMS - любые сайты, будь то визитка или магазин, а также социальные сети, городские порталы, сайты знакомств и любые сообщества
- ImageCMS - интернет магазины, любые сайты
- SimplaCMS - интернет магазины
- DataLife Engine (DLE) - любые сайты кроме интернет-магазинов, социальные сети, порталы и сообщества
- InSales (saas) - интернет-магазины
- Joomla / Wordpress - любые сайты, магазины
- OpenCart 1x/2x - интернет-магазины
Обращайтесь в скайп: smartyarts.ru - я всегда буду рад сотрудничеству, ведь все мои клиенты - становятся постоянными.
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