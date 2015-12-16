Качественные сайты с удобным управлением

Здравствуйте. Меня зовут Сергей, я профессионал по разработке и продвижению сайтов.

Занимаюсь этим с 2009 года и имею не мало опыта, ведь за это время я постоянно изучал и практиковал сайтостроение, и сейчас оказываю свои услуги.

Профессионал по интернет-магазинам

Я смогу сделать для вас потрясающий интернет магазин который реально будет продавать и выполнять свои функции, без какой либо халтуры. Все строго под ключ, от первых набросков до полного запуска готового, настроенного проекта

Профессионал по дизайну / вёрстке / сайтам

В плане вёрстки - мои знания идеальны и многолетняя практика позволяет мне верстать макеты с молниеносной скоростью (БЕЗ программ, все ТОЛЬКО в ручную в текстовом редакторе Notepad++).

На выходе вы получаете 100% валидность, адаптивность и идеальный код как по CSS-3, так и по HTML-5, также возможен - Less.

С какими системами я работаю плотно:

InstantCMS - любые сайты, будь то визитка или магазин, а также социальные сети, городские порталы, сайты знакомств и любые сообщества

- любые сайты, будь то визитка или магазин, а также социальные сети, городские порталы, сайты знакомств и любые сообщества ImageCMS - интернет магазины, любые сайты

- интернет магазины, любые сайты SimplaCMS - интернет магазины

- интернет магазины DataLife Engine (DLE) - любые сайты кроме интернет-магазинов, социальные сети, порталы и сообщества

- любые сайты кроме интернет-магазинов, социальные сети, порталы и сообщества InSales (saas) - интернет-магазины

- интернет-магазины Joomla / Wordpress - любые сайты, магазины

- любые сайты, магазины OpenCart 1x/2x - интернет-магазины

А также с многими другими системами.

Обращайтесь в скайп: smartyarts.ru - я всегда буду рад сотрудничеству, ведь все мои клиенты - становятся постоянными.