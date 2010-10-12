Известный блог о дизайне Smashmag.ru - по сути, полноценное арт-издание, представляющее современное искусство различных направлений, фотографию, дизайн, объявляет о публикации новых уникальных материалов. На страницах блога сведено воедино все самое интересное и актуальное из разных областей – это мода и стиль, прогрессивная живопись и самые красивые фото, увлекательные рассказы про интересные места и многое другое. Здесь посетитель наряду с информацией о премьерах классического и нового перформанса, последних событиях из мира веб-дизайна, сможет увидеть фото удивительных инсталляций и боди-арта, фото дизайнов и многое другое.

Каждый день на Smashmag.ru появляется новый контент, причем блог не просто информирует - он предлагает читателю вступить в дискуссию, выразить свое особое мнение. Целевая аудитория блога неуклонно растет, как и значение самого блога в русскоязычном сегменте глобальной сети. Позитивный эмоциональный отклик подписчиков и даже случайных посетителей блога на публикуемые материалы, говорит о великолепных перспективах, этого, объективно лучшего проекта о современном искусстве. На Smashmag.ru представлено самое интересное и специфическое отражение окружающей действительности, выраженное в разных формах - это красивые фото, мода и стиль, ссылки на интересные сайты.

Главная идея блога - это культурная миссия, которая заключается в объединении креативно живущих и мыслящих людей в России и за ее пределами. Авторский коллектив интернет журнала Smashmag.ru прилагает максимум усилий для того, чтобы в приятной и расслабляющей манере донести до читателя и зрителя то, чем живет сегодня продвинутая молодежь. Блог помогает раздвинуть рамки современного культурного мира, показать его во всем многообразии, чтобы читатель смог оценить дистанцию между дешевой популярной поделкой и настоящим искусством

С блогом Smashmag.ru не бывает скучно априори. Невероятно интересные фото дизайнов или мода фото заряженные внутренним неестественно ярким колоритом, полезная информация из авторитетных зарубежных первоисточников – все это можно найти на Smashmag.ru. Познакомившись с роскошным многообразием форм современного мировосприятия выраженного в моде и фотографии, арт и веб-дизайне, понятие «скучно» теряет всякий смысл. Нестандартный подход к публикуемым материалам, может для кого-то показаться несколько неожиданным с точки зрения традиционного искусства, однако в этом нет никакой чрезмерности.

Автор блога Smashmag.ru в одном из своих интервью сказал следующее: «Мы никогда не ставили перед собой цели публиковать в своем блоге все подряд, чем не гнушаются сегодня заниматься даже весьма известные издания, с хорошо раскрученными именами. Мы пошли по другому пути. Мы стараемся привлечь посетителя тем, что волнует его и окружающих его людей именно сегодня и сейчас. Возможно, кто-то может посетовать, что блог Smashmag.ru - это интернет журнал для достаточно искушенных людей, и в этом есть доля истины, но хочу подчеркнуть, только доля.

Совершенно естественно, если обзор фото дизайнов в определенном кругу является увлекательным занятием, то кому-то будет скучно листать даже самые красивые фото, если нет понимания их смысла. Но мы никогда не встаем между художником и зрителем, не пытаемся что-то объяснять и навязывать. Просто мы отбираем только лучшее, по-настоящему достойное внимания. Нам не нужна дешевая или скандальная слава, мы даем ссылки на интересные сайты, делимся информацией с удовольствием, и такая позиция приносит свои результаты - нас читают, на нас ссылаются, нас благодарят. Значит мы на верном пути».