Я + WordPress = недостижимых целей нет

Предоставляю услуги PHP программиста.Работаю с MySql.Придать сайту динамики посредством JavaScript,JQuery,Ajax так же не проблема.Есть вопросы по WordPress,пишите решим и их.

Предпочитаю интересные проекты,выполнив которые,не стыдно говорить что это моя работа.

В WEB c 2010 года.Имею практический опыт применения описанных выше языков и технологий.