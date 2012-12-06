Я + WordPress = недостижимых целей нет
Предоставляю услуги PHP программиста.Работаю с MySql.Придать сайту динамики посредством JavaScript,JQuery,Ajax так же не проблема.Есть вопросы по WordPress,пишите решим и их.
Предпочитаю интересные проекты,выполнив которые,не стыдно говорить что это моя работа.
В WEB c 2010 года.Имею практический опыт применения описанных выше языков и технологий.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Блог разработчика133 просмотра
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#2069
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#2655
Веб-программирование
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#4127
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#6517