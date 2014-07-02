Заинтересована в исполнении заказов на составление/корректировку текстов

К сожалению, располагаемый мной опыт аналогичной работы весьма невелик. Однако скудность практических навыков компенсируется стремлением к их выработке, любовью к русскому языку и остротой потребности в составлении текстов.

К особо интересующим меня направлениям относятся социология, политология, филология, история, философия, психология и психосоциология.

С радостью возьмусь за написание критических, аналитических, научных (или околонаучных) статей (обзоров) на эти и смежные темы. Меж тем создание материалов публицистического/рекламного характера,не требующее глубокого знания предмета,не составит для меня труда даже в случае отдаленности предложенной Вами темы от сферы моих непосредственных интересов.

Пунктуальна, свободно владею английским языком, адаптивна к требованиям заказчика.

В данный момент нахожусь в процессе получения высшего образования. Обстоятельно подхожу к выполнению любой работы текстологического характера.