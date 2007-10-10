smehnoff

Андре Смехнов smehnoff

 
65 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Опыт работы:

2000-2004 ООО «Мастер – тэйп» - художник

дизайнер (полиграфия,производство

аудио – видео продукции)

2002-2005 ООО «Русский воин» - художник

дизайнер (геральдическая компания)

2005-2007 ЗАО «ДАВС» художник дизайнер,

контент менеджер интернет проектов

Профессиональные навыки:

Полиграфия - профессиональное знание и владение всеми авторитетными пакетами

графических программ, векторная и пиксельная графика, предпечатная

подготовка, пре-пресс

Веб – дизайн - Macromedia – Dreamweaver, Flash, Homesite

Графика - 3D MAX, Maya

Мультимедиа - профессиональное владение флэш – технологиями

Участие в проектах:

2003–2005 - Мультимедийный проект «Шедевры Эрмитажа» (в составе группы

разработчиков МИЭМ – OMC)

2005–2006 - Мультимедийный проект Государственной Третьяковской Галереи

(в составе группы разработчиков МИЭМ) – дизайн, анимация,

программирование

2006-2007 - Национальный общеобразовательный проект

(в составе группы разработчиков МИЭМ) – дизайн, анимация,

программирование

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