Опыт работы:
2000-2004 ООО «Мастер – тэйп» - художник
дизайнер (полиграфия,производство
аудио – видео продукции)
2002-2005 ООО «Русский воин» - художник
дизайнер (геральдическая компания)
2005-2007 ЗАО «ДАВС» художник дизайнер,
контент менеджер интернет проектов
Профессиональные навыки:
Полиграфия - профессиональное знание и владение всеми авторитетными пакетами
графических программ, векторная и пиксельная графика, предпечатная
подготовка, пре-пресс
Веб – дизайн - Macromedia – Dreamweaver, Flash, Homesite
Графика - 3D MAX, Maya
Мультимедиа - профессиональное владение флэш – технологиями
Участие в проектах:
2003–2005 - Мультимедийный проект «Шедевры Эрмитажа» (в составе группы
разработчиков МИЭМ – OMC)
2005–2006 - Мультимедийный проект Государственной Третьяковской Галереи
(в составе группы разработчиков МИЭМ) – дизайн, анимация,
программирование
2006-2007 - Национальный общеобразовательный проект
(в составе группы разработчиков МИЭМ) – дизайн, анимация,
программирование
- Без названия138 просмотров
- Без названия138 просмотров
- Без названия143 просмотра
- Без названия132 просмотра
- Без названия143 просмотра
- Обложка146 просмотров
- Постер158 просмотров
- Обложка152 просмотра
- Постер143 просмотра
- Постер140 просмотров
- Постер155 просмотров
- Постер158 просмотров