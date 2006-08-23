МЕЛИКЯН СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА

СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ

Возраст: 31 год

Семейное положение: замужем, сын

Адрес: 394030, г. Воронеж, ул. Бакунина, д.47, кв.3

Телефон: (4732) 777034

E-mail: [email protected]

ОБРАЗОВАНИЕ

1997-2000

ВГУ, филологический ф-т, очная аспирантура

Кандидат филологических наук по специальности: общее

языкознание, психолингвистика, социолингвистика

1992-1997

Воронежский Государственный Университет Специальность: филолог. Дополнительная специализация: редактор-корректор, риторика и культура общения.

ОПЫТ РАБОТЫ

2004-2006

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет

Старший преподаватель кафедры «Связи с общественностью»

2003-2004

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет

Ассистент кафедры «Связи с общественностью»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

В течение 3-х лет руководила студенческими PR-проектами, в том числе занявшими призовые места на профессиональных конкурсах; курировала выпуск ежемесячной корпоративной студенческой газеты.

За время работы во ВГАСУ вела широкий круг дисциплин: «Стилистика и литературное редактирование», «Теория и практика средств массовой информации», «Техника и технологии связей с общественностью», «Психология массовых коммуникаций». В работе использовала не только традиционные формы (лекционный курс), но и психологические тренинги, кейс-стади и пр.

Автор более 15 научных публикаций, в том числе учебно-методических указаний.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Английский язык: средний уровень

Навыки пользования компьютером: на уровне пользователя.