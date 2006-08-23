МЕЛИКЯН СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ
Возраст: 31 год
Семейное положение: замужем, сын
Адрес: 394030, г. Воронеж, ул. Бакунина, д.47, кв.3
Телефон: (4732) 777034
E-mail: [email protected]
ОБРАЗОВАНИЕ
1997-2000
ВГУ, филологический ф-т, очная аспирантура
Кандидат филологических наук по специальности: общее
языкознание, психолингвистика, социолингвистика
1992-1997
Воронежский Государственный Университет Специальность: филолог. Дополнительная специализация: редактор-корректор, риторика и культура общения.
ОПЫТ РАБОТЫ
2004-2006
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет
Старший преподаватель кафедры «Связи с общественностью»
2003-2004
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет
Ассистент кафедры «Связи с общественностью»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
В течение 3-х лет руководила студенческими PR-проектами, в том числе занявшими призовые места на профессиональных конкурсах; курировала выпуск ежемесячной корпоративной студенческой газеты.
За время работы во ВГАСУ вела широкий круг дисциплин: «Стилистика и литературное редактирование», «Теория и практика средств массовой информации», «Техника и технологии связей с общественностью», «Психология массовых коммуникаций». В работе использовала не только традиционные формы (лекционный курс), но и психологические тренинги, кейс-стади и пр.
Автор более 15 научных публикаций, в том числе учебно-методических указаний.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Английский язык: средний уровень
Навыки пользования компьютером: на уровне пользователя.