Мы в поисках Unity-разработчика в проект. Приложение наподобие «Клевер» в VK, или «HQ Trivia» в США). Онлайн-викторина с прямым вещанием. Чтобы просмотреть приложения, зайдите в магазин Play Market, AppStore введите «Клевер» (модератор не пропускает ссылки). Ссылка на ...