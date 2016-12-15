Мы в поисках Unity-разработчика в проект. Приложение наподобие «Клевер» в VK, или «HQ Trivia» в США). Онлайн-викторина с прямым вещанием. Чтобы просмотреть приложения, зайдите в магазин Play Market, AppStore введите «Клевер» (модератор не пропускает ссылки). Ссылка на ...
- Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт4 года назад
Верстка с готового дизайна (выполнен в фигме) многостраничного сайта по типу социальной сети, четкие задачи Верстка под vue.js (компонентами). Использовать только CSS, никаких пре-процессоров типа SASS, SCSS и т.п. Использовать модуль bootstrap-vue. Из bootstrap использовать только сетки, modal ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт4 года назад
Разрабатываем полноценную платформу социальной сети мобильную и десктопную версию Работа по готовым отработанные ч/б прототипам и готовой цветовой схемой Объемное ТЗ, своевременная оплата, мы всегда на связи по любым вопросам по проекту. Мы работаем до финальной версии. Высылайте ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Мы разрабатываем платформу для медийного журнала со статьями в формате long-grid (длинные посты с красивыми фотографиями и галереями). Основными компонентами проекта являются: редактор (место написания поста) и пост (отображение поста). Каждый абзац поста может быть разным ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Дизайн десктопной, мобильной версии сайта продажи авиабилетов, аналог aviasales.ru. Имеются готовые отработанные прототипы всех страниц: на данный момент есть 4 основные страницы десктопа + 4 страницы мобайл версии, 2 побочные. Требования: -Необходим опыт в разработке дизайна сервисов и порталов. -1) умение ...Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт6 лет назад
ДД, господа дизайнеры! 1) разработать 2 логотипа, на основе 3 готового. 2) сделать ресайзы 12 форматов статических банеров на основе разработанного креатива. 3) сделать доработки некоторых страниц по готовому дизайну сайта. 4) картинки для постов в социальных сетях (3-4 ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт7 лет назад