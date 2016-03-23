smetash

Елена smetash

 
31 годРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Продвижение Ваших групп в социальных сетях!

Образование:Высшее (специалист)НИУ “МЭИ”, 2015Финансы и кредит, экономический факультет

Дополнительное образование:Курсы “Создание, дизайн и программирование Web-сайтов. Обработка изображений в программе Adobe Photoshop” (АНО ДПО “Образование и карьера”, 2015)Видеокурс “Как создать прибыльный сайт на Wordpress с нуля и до результата за 3 дня” (Александр Беляшов, 2015)

Мои навыки:

  • Создание сайтов на Wordpress;
  • Поиск информации;
  • Обработка фотографий;
  • Создание группы Вк (если таковой нет), качественное наполнение и оформление;
  • Определение ЦА и привлечение активной аудитории;
  • Создание тем для обсуждения;
  • Проведение опросов;
  • Проведение розыгрышей и конкурсов для привлечения подписчиков;
  • Размещение фото, видео, аудио и других материалов;
  • Ежедневный постинг с оговариваемой периодичностью;
  • Составление плана публикаций по времени;
  • Репост новостей к себе на страничку;
  • Аудит аналогичных сообществ;
  • Работа с возражениями (нейтрализация негативных отзывов);
  • Удаление спама;
  • Таргетинг;
  • Ретаргетинг;
  • Реклама в других сообществах;
  • Поиск групп для взаимопиара.
Работаю с программами:
  • Wordpress
  • MS Word
  • MS Exel
  • MS Power Point
  • Adode Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • Adobe Dreamweaver
  • Filezilla
  • Google Диск
  • Яндекс Диск
  • Evernote
  • LastPass
  • Dropbox
  • Gyazo
Хобби:
  • животные, люблю кошек и лошадей, занималась конным спортом;
  • люблю море, нравится путешествовать;
  • здоровое питание и стройная фигура.
Личные качества:Перфекционист, люблю порядок во всем!Ответственность, пунктуальность, исполнительность, обучаемость, аккуратность, внимательность, трудолюбие, усидчивость, доброжелательность, порядочность, неконфликтность, позитивный настрой.Выполню работу максимально качественно!

ГОТОВА ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

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