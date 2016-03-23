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Образование:Высшее (специалист)НИУ “МЭИ”, 2015Финансы и кредит, экономический факультет
Дополнительное образование:Курсы “Создание, дизайн и программирование Web-сайтов. Обработка изображений в программе Adobe Photoshop” (АНО ДПО “Образование и карьера”, 2015)Видеокурс “Как создать прибыльный сайт на Wordpress с нуля и до результата за 3 дня” (Александр Беляшов, 2015)
Мои навыки:
- Создание сайтов на Wordpress;
- Поиск информации;
- Обработка фотографий;
- Создание группы Вк (если таковой нет), качественное наполнение и оформление;
- Определение ЦА и привлечение активной аудитории;
- Создание тем для обсуждения;
- Проведение опросов;
- Проведение розыгрышей и конкурсов для привлечения подписчиков;
- Размещение фото, видео, аудио и других материалов;
- Ежедневный постинг с оговариваемой периодичностью;
- Составление плана публикаций по времени;
- Репост новостей к себе на страничку;
- Аудит аналогичных сообществ;
- Работа с возражениями (нейтрализация негативных отзывов);
- Удаление спама;
- Таргетинг;
- Ретаргетинг;
- Реклама в других сообществах;
- Поиск групп для взаимопиара.
- Wordpress
- MS Word
- MS Exel
- MS Power Point
- Adode Photoshop
- Adobe Illustrator
- Adobe Dreamweaver
- Filezilla
- Google Диск
- Яндекс Диск
- Evernote
- LastPass
- Dropbox
- Gyazo
- животные, люблю кошек и лошадей, занималась конным спортом;
- люблю море, нравится путешествовать;
- здоровое питание и стройная фигура.
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