Продвижение Ваших групп в социальных сетях!

Образование:Высшее (специалист)НИУ “МЭИ”, 2015Финансы и кредит, экономический факультет

Дополнительное образование:Курсы “Создание, дизайн и программирование Web-сайтов. Обработка изображений в программе Adobe Photoshop” (АНО ДПО “Образование и карьера”, 2015)Видеокурс “Как создать прибыльный сайт на Wordpress с нуля и до результата за 3 дня” (Александр Беляшов, 2015)

Мои навыки:

Создание сайтов на Wordpress;

Поиск информации;

Обработка фотографий;

Создание группы Вк (если таковой нет), качественное наполнение и оформление;

Определение ЦА и привлечение активной аудитории;

Создание тем для обсуждения;

Проведение опросов;

Проведение розыгрышей и конкурсов для привлечения подписчиков;

Размещение фото, видео, аудио и других материалов;

Ежедневный постинг с оговариваемой периодичностью;

Составление плана публикаций по времени;

Репост новостей к себе на страничку;

Аудит аналогичных сообществ;

Работа с возражениями (нейтрализация негативных отзывов);

Удаление спама;

Таргетинг;

Ретаргетинг;

Реклама в других сообществах;

Поиск групп для взаимопиара.

Wordpress

MS Word

MS Exel

MS Power Point

Adode Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe Dreamweaver

Filezilla

Google Диск

Яндекс Диск

Evernote

LastPass

Dropbox

Gyazo

животные, люблю кошек и лошадей, занималась конным спортом;

люблю море, нравится путешествовать;

здоровое питание и стройная фигура.

Работаю с программами:Хобби:Личные качества:Перфекционист, люблю порядок во всем!Ответственность, пунктуальность, исполнительность, обучаемость, аккуратность, внимательность, трудолюбие, усидчивость, доброжелательность, порядочность, неконфликтность, позитивный настрой.Выполню работу максимально качественно!

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