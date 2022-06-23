smile2se

Светлана Ермакова smile2se

 
49 летРоссия/Ногинск
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Технический специалист в GetCourse

Технический специалист онлайн-школ в GetCourse.

 Опыт работы тех.специалистом - больше 1 года

Хорошо знаю GetСourse. Есть опыт выполнения следующих задач:

-Базовая настройка с нуля

- Полное сопровождение всех процессов в онлайн-школе

- Техническая поддержка учеников и сотрудников

- Упаковка тренингов

- Создание продуктов, предложений

- Создание и контроль информационных и рекламных рассылок

- Настройка партнерских программ, промоакций

- Создание процессов

- Работа с сегментами, дашборды

Дополнительно:

- Создание групп в Телеграм с ботом-контролером

- Монтаж видео для ваших курсов (размещение в GetCourse, YouTube, RUTUBE, Vimeo)

- Боты и рассылки в Senler