Технический специалист в GetCourse
Технический специалист онлайн-школ в GetCourse.
Опыт работы тех.специалистом - больше 1 года
Хорошо знаю GetСourse. Есть опыт выполнения следующих задач:
-Базовая настройка с нуля
- Полное сопровождение всех процессов в онлайн-школе
- Техническая поддержка учеников и сотрудников
- Упаковка тренингов
- Создание продуктов, предложений
- Создание и контроль информационных и рекламных рассылок
- Настройка партнерских программ, промоакций
- Создание процессов
- Работа с сегментами, дашборды
Дополнительно:
- Создание групп в Телеграм с ботом-контролером
- Монтаж видео для ваших курсов (размещение в GetCourse, YouTube, RUTUBE, Vimeo)
- Боты и рассылки в Senler
Действие аккаунта приостановлено!