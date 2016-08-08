Дизай направление в сферах от полиграфии до 3D

Я занимаюсь дизайном уже больше 10 лет. Начинал с полиграфического дизайна, а именно разработка визиток, флайеров, ситилайтов, билбоардов, позже занялся 3D сценами, созданием низкополигональных моделей, много полигональных моделей, текстурированием через развёртку, прикреплением скелета к модели, выставлением сцены и рендером сцены без анимации. Работаю в основном в таких редакторах как Photoshop, 3DsMax, Blender, Mudbox осваиваю Houdini (но только начал)

Позже я заинтересовался разработкой сайтов, в начале это были простые сайты на основе html с таблицой css, позже я освоил создание сайтов на основе PHP движка wordpress с применёнными расширений и детальной настройкой всех элементов в css таблице и по сей день основной платформой для сайтов использую wordpress

Я честен, пунктуален, дорожу своей репутацией, стараюсь делать работы вовремя, максимально быстро и оригинально.