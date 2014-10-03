smili_i

Лидия Смирнова smili_i

 
51 годРоссия/Курчатов
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Контактные данные:

вк: https://vk.com/smirnova1972

скайп:margyna941

почта:[email protected]

город: Курчатов

Опыт работы

2000 - настоящее время - специалист по сетевому маркетингу

Образование

Воронежская Государственная Технологическая Академия, инженер-технолог, 1995-2000

Дополнительное образование

Бизнес-тренинг ВТР Центра Сергея Граня, 2013

Тренинг в Академии удаленной работы имени Ольги Будаевой, 2014

Тренинг по Системно-векторной психологии Юрия Бурлана, 2014

Мои навыки

написание текстов разных форм и стилей

умение работы на телефоне (обзвон клиентов: холодная и теплая база)

быстрый набор текста “слепым” методом

поиск информации

работа с клиентами

Работаю профессионально с такими программами и сервисами:

Goole Диск

Word

Exсel

Dropbox

Личные качества:

открытость

ответственность

инициативность

коммуникабельность

пунктуальность

стрессоустойчивость

легко обучаема

Готова приступить к работе прямо сейчас!