Контактные данные:
вк: https://vk.com/smirnova1972
скайп:margyna941
почта:[email protected]
город: Курчатов
Опыт работы
2000 - настоящее время - специалист по сетевому маркетингу
Образование
Воронежская Государственная Технологическая Академия, инженер-технолог, 1995-2000
Дополнительное образование
Бизнес-тренинг ВТР Центра Сергея Граня, 2013
Тренинг в Академии удаленной работы имени Ольги Будаевой, 2014
Тренинг по Системно-векторной психологии Юрия Бурлана, 2014
Мои навыки
написание текстов разных форм и стилей
умение работы на телефоне (обзвон клиентов: холодная и теплая база)
быстрый набор текста “слепым” методом
поиск информации
работа с клиентами
Работаю профессионально с такими программами и сервисами:
Goole Диск
Word
Exсel
Dropbox
Личные качества:
открытость
ответственность
инициативность
коммуникабельность
пунктуальность
стрессоустойчивость
легко обучаема
Готова приступить к работе прямо сейчас!