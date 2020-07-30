Дедова Диана Константиновна

Здравствуйте, меня зовут Диана и мне 19 лет.

Что я умею:

- Работаю в excel и word.

- Монтирую видеоролики разных форматов.

- Обрабатываю фотографии для баннеров и аватарок.

- Занимаюсь транскрибацией.

Какое у меня образование?

- У меня имеется образование бухгалтера (специалитет).

- Художку начинала, но бросила из-за нехватки времени.

- Владею компьютером с 5-и лет (14 лет)

Почему должны выбрать именно меня?

- Я целеустремленный человек, который интересуется всем, что мне дозволено.

- У меня полно свободного времени, так как я учусь заочно.

- С интересом и удовольствием берусь за каждую работу, а также выполняю её в указанные сроки.

- Мои требования в оплате не столь высоки.