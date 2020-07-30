Дедова Диана Константиновна
Здравствуйте, меня зовут Диана и мне 19 лет.
Что я умею:
- Работаю в excel и word.
- Монтирую видеоролики разных форматов.
- Обрабатываю фотографии для баннеров и аватарок.
- Занимаюсь транскрибацией.
Какое у меня образование?
- У меня имеется образование бухгалтера (специалитет).
- Художку начинала, но бросила из-за нехватки времени.
- Владею компьютером с 5-и лет (14 лет)
Почему должны выбрать именно меня?
- Я целеустремленный человек, который интересуется всем, что мне дозволено.
- У меня полно свободного времени, так как я учусь заочно.
- С интересом и удовольствием берусь за каждую работу, а также выполняю её в указанные сроки.
- Мои требования в оплате не столь высоки.
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