PR-специалист широкого профиля

PR-специалист широкого профиля

Раскрутка SMO/SMM

— Увеличение количества подписчиков/участников Ваших страниц/групп в соцсетях Вконтакте, Facebook. Привлечения как целевой аудитории, которую Вы определяете самостоятельно по параметрам: пол, возраст, страна и т.п.

— Ведение группы/страницы Вконтакте, Facebook с полным погружением в тематику Вашего бизнеса или сообщества по интересам. Регулярные обновления группы/страницы новостями, статьями, тематическими фото и видео. Работа с аудиторией: проведение акций, конкурсов, опросов. Вовлечение аудитории, поддержание интереса.

— По отдельным договоренностям возможна работа в направлениях: повышения продаж товаров и услуг, увеличения траффика на Ваш ресурс, повышения активности в группе (комментирования, перепостов, лайков), стимулирования естественного прироста аудитории.

Контент, копирайтинг

— Качественные авторские статьи, обзоры. Основная специализация по темам: путешествия, искусство, спорт, обзоры товаров и услуг.

— Копирайтинг. Рекламные и продающие тексты, письма, коммерческие предложения.

— Веб-контент. Наполнение сайтов, в т.ч. интернет магазинов информацией (товары, тексты, фото, видео и прочий контент).