Дизайн и программирование сайтов, графика, анимация, 3D-моделирование, приложения для Android и соц. сетей. Frontend, backend

HTML5, CSS3, PHP, MySQL, Flash, 3D, Java, Javascript, NodeJS

Векторные и растровые рисунки

- дизайн, верстка, программирование сайтов,

- графические и анимированные баннеры,

- 3D-моделирование,

- создание игр и приложений для Android и для соц. сетей,

- пишу свои, функциональные CMS для сайтов

- backend Nodejs, PHP

http://blackrid.ru

Skype: riderius

E-mail: [email protected]