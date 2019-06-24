Дизайн и программирование сайтов, графика, анимация, 3D-моделирование, приложения для Android и соц. сетей. Frontend, backend
HTML5, CSS3, PHP, MySQL, Flash, 3D, Java, Javascript, NodeJS
Векторные и растровые рисунки
- дизайн, верстка, программирование сайтов,
- графические и анимированные баннеры,
- 3D-моделирование,
- создание игр и приложений для Android и для соц. сетей,
- пишу свои, функциональные CMS для сайтов
- backend Nodejs, PHP
Skype: riderius
E-mail: [email protected]
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