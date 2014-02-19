Профессиональный подход к работе в кратчайшие сроки!
Добрый день дорогие заказчики и фрилансеры!
Меня зовут Сергей. Я рад предложить Вам широкий спектр услуг по графическому дизайну:
- ретушь и реставрация фотографий,
- художественная обработка фотографий,
- создание макетов календарей и коллажей,
- разработка фирменного стиля, логотипов, визиток, буклетов, рекламной продукции,
- разработка и изготовление фотокниг.
Занимаюсь дизайном уже более 10 лет, фрилансом – чуть больше 1 года.
За это время научился понимать желания Заказчика и работать на результат!
Портфолио
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