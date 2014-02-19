Профессиональный подход к работе в кратчайшие сроки!

Добрый день дорогие заказчики и фрилансеры!

Меня зовут Сергей. Я рад предложить Вам широкий спектр услуг по графическому дизайну:

- ретушь и реставрация фотографий,

- художественная обработка фотографий,

- создание макетов календарей и коллажей,

- разработка фирменного стиля, логотипов, визиток, буклетов, рекламной продукции,

- разработка и изготовление фотокниг.

Занимаюсь дизайном уже более 10 лет, фрилансом – чуть больше 1 года.

За это время научился понимать желания Заказчика и работать на результат!