smirnov_yriu

Необходима доработка по доставке, при указании улицы системы должна понимать это город или пригород, если пригород то +100 рублей к заказу.
Веб-программированиенет заявок
Закрыт
5 лет назад
Необходима доработка по доставке, при указании улицы системы должна понимать это город или пригород, если пригород то +100 рублей к заказу.
На существующей платформе для проведения мероприятий, нужно разработать и реализовать модуль для проведения онлайн викторины. Исполнитель должен знать: - Python (Django Framework) - Angularjs - Redis - Centrifugo (Websocket) - Less/Css - HTML5 Ищу только опытного разработчика
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