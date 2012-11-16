smirnova-anna

Анна smirnova-annasmirnova-anna
37 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Профессиональный, высококлассный и безотлагательный перевод для вас!
Перевод с английского на русский и обратно. Опыт работы переводчиком - более 7 лет.
С удовольствием и высококачественно выполняю переводы любой сложности!
Предпочтительные тематики:
- юридический перевод,
- перевод в сфере HR,
- перевод личных документов,
- реклама,
- экономика,
- строительство,
- информационные технологии,
- туризм,
- искусство,
- красота
Стоимость перевода 1000 знаков - 200 р.
Действие аккаунта приостановлено!