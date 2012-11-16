smirnova-anna

Профессиональный, высококлассный и безотлагательный перевод для вас!

Перевод с английского на русский и обратно. Опыт работы переводчиком - более 7 лет.

С удовольствием и высококачественно выполняю переводы любой сложности!

Предпочтительные тематики:

- юридический перевод,

- перевод в сфере HR,

- перевод личных документов,

- реклама,

- экономика,

- строительство,

- информационные технологии,

- туризм,

- искусство,

- красота

Стоимость перевода 1000 знаков - 200 р.