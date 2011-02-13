Ольга Смирнова smirnova090689smirnova090689
34 годаУкраина/Днепр
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Предоставляю услуги: рерайт, копирайт, написание статей
Смирнова Ольга
Дата рождения: 09.061989
Контактная
информация: [email protected]
ICQ: 584615413
ОБРАЗОВАНИЕ:
Национальный горный университет
факультет ГРФ
кафедра ГИС
специальность «Интеллектуальные системы принятия решений»
студентка-бакалавр
НАВЫКИ И ЗНАНИЯ:
Уверенный пользователь ПК, владение офисными программными средствами, Internet
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ:
Украинский, русский, английский
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
усидчивость, скрупулезность, ответственность, готовность и желание расширять круг своих знаний и служебных обязанностей, коммуникабельность.
Портфолио
- О патроне Флобера. Оружие к нему144 просмотра
- О пулях Norica для пневматического оружия123 просмотра
- Поговорим о рыбацких лодках122 просмотра
- Помощь охотнику или как выбрать ружье116 просмотров
- Выбираем туристический компас143 просмотра
- Поговорим о подводной охоте104 просмотра
- Как выбрать палатку для зимней рыбалки102 просмотра
- Пистолеты Crosman110 просмотров
- Выбираем обувь для охоты120 просмотров
- Описание бренда Asolo114 просмотров
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $3
от 2 дней
#1505
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1894
Копирайтинг
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#7685