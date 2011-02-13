smirnova090689

Ольга Смирнова smirnova090689

 
34 годаУкраина/Днепр
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Предоставляю услуги: рерайт, копирайт, написание статей

Смирнова Ольга

Дата рождения: 09.061989

Контактная

информация: [email protected]

ICQ: 584615413

ОБРАЗОВАНИЕ:

Национальный горный университет

факультет ГРФ

кафедра ГИС

специальность «Интеллектуальные системы принятия решений»

студентка-бакалавр

НАВЫКИ И ЗНАНИЯ:

Уверенный пользователь ПК, владение офисными программными средствами, Internet

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ:

Украинский, русский, английский

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:

усидчивость, скрупулезность, ответственность, готовность и желание расширять круг своих знаний и служебных обязанностей, коммуникабельность.

Написание статей
Портфолио
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $3
от 2 дней
#1505
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1894
Копирайтинг
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#7685