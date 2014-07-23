smirnova_context

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Здравствуйте! Меня зовут Екатерина Смирнова.

По образованию я дизайнер.

Занимаюсь созданием и продвижением сайтов.

настройкой рекламных кампаний Яндекс.Директ

и Google AdWords, SMM продвижением.

Люблю работать с открытыми, общительными людьми.

Не штампую проекты и не имею готовых идей на все случаи.

Каждый проект и каждого заказчика воспринимаю индивидуально.

Люблю дарить счастье, радость и приятно удивлять.

И в этом есть конечная цель моей работы.