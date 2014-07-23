smirnova_context

Екатерина smirnova_contextsmirnova_context
35 летРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
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Здравствуйте! Меня зовут Екатерина Смирнова.
По образованию я дизайнер.
Занимаюсь созданием и продвижением сайтов.
настройкой рекламных кампаний Яндекс.Директ
и Google AdWords, SMM продвижением.
Люблю работать с открытыми, общительными людьми.
Не штампую проекты и не имею готовых идей на все случаи.
Каждый проект и каждого заказчика воспринимаю индивидуально.
Люблю дарить счастье, радость и приятно удивлять.
И в этом есть конечная цель моей работы.
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