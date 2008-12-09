1999 Разработка ПО для автоматизации селекционной работы с твердыми сортами пшеницы (Delphi+Paradox). Заказчик - по заказу НИИ Сельского Хозяйства Юго-Востока (НИИСХ ЮВ).
2000 ООО «Саратотовская Мебельная Компания «САМЕКО»
Программист
Модернизация ЛВС.
Автоматизация рабочего места дизайнера (Delphi+InterBase). Расчет, оформление и сопровождение заказа. В последствии – дипломная работа.
2000 Разработка ПО для ведения библиотечного каталога (Delphi+InterBase). Заказчик - НИИСХ ЮВ.
2001 Разработка конфигурации 1С для учета товарно-денежных средств мелкорозничного магазина. Заказчик – ИП Федоров. В настоящий момент используется в 4х магазинах.
2001 НИИСХ ЮВ
Инженер-программист
Монтаж и настройка ЛВС.
Техническое обслуживание вычислительной техники.
Консультации персонала.
Разработка программы формирования и печати этикеток для маркировки пшеницы по ряду правил (Delphi).
2001-2004 ГУП «Сартехинвентаризация» (Областное БТИ)
Разработка БД квартальных отчетов филиалов (MS Access).
Модернизация и сопровождение БД Единого Государственного Реестра Объектов Градостроительной Деятельности (ЕГРОГД)(MS Access)
Модернизация и сопровождение БД ЕГРОГД (MS SQL Server, MS Access), формирование отчетов из БД.
2004-2006 Разработка аппаратного и программного обеспечения для музыкального автомата www.musautomat.ru (Delphi). Предпринимательская деятельность.
2007 Разработка ПО для сопровождения заказов на установку пластиковых окон (Delphi+MS SQL Server). Заказчик - ООО «Окна-Сервис»
2006-2007 НИИСХ ЮВ
Программист
Модернизация ПО для ведения библиотечного каталога (Delphi+InterBase).
2008- ОАО АКБ "Пробизнесбанк"
Разработка хранимых процедур на Sybase