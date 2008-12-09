1999 Разработка ПО для автоматизации селекционной работы с твердыми сортами пшеницы (Delphi+Paradox). Заказчик - по заказу НИИ Сельского Хозяйства Юго-Востока (НИИСХ ЮВ).

2000 ООО «Саратотовская Мебельная Компания «САМЕКО»

Программист

Модернизация ЛВС.

Автоматизация рабочего места дизайнера (Delphi+InterBase). Расчет, оформление и сопровождение заказа. В последствии – дипломная работа.

2000 Разработка ПО для ведения библиотечного каталога (Delphi+InterBase). Заказчик - НИИСХ ЮВ.

2001 Разработка конфигурации 1С для учета товарно-денежных средств мелкорозничного магазина. Заказчик – ИП Федоров. В настоящий момент используется в 4х магазинах.

2001 НИИСХ ЮВ

Инженер-программист

Монтаж и настройка ЛВС.

Техническое обслуживание вычислительной техники.

Консультации персонала.

Разработка программы формирования и печати этикеток для маркировки пшеницы по ряду правил (Delphi).

2001-2004 ГУП «Сартехинвентаризация» (Областное БТИ)

Разработка БД квартальных отчетов филиалов (MS Access).

Модернизация и сопровождение БД Единого Государственного Реестра Объектов Градостроительной Деятельности (ЕГРОГД)(MS Access)

Модернизация и сопровождение БД ЕГРОГД (MS SQL Server, MS Access), формирование отчетов из БД.

2004-2006 Разработка аппаратного и программного обеспечения для музыкального автомата www.musautomat.ru (Delphi). Предпринимательская деятельность.

2007 Разработка ПО для сопровождения заказов на установку пластиковых окон (Delphi+MS SQL Server). Заказчик - ООО «Окна-Сервис»

2006-2007 НИИСХ ЮВ

Программист

Модернизация ПО для ведения библиотечного каталога (Delphi+InterBase).

2008- ОАО АКБ "Пробизнесбанк"

Разработка хранимых процедур на Sybase