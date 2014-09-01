Переводчик японского языка

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Фатеева Ирина Владимировна

Дата рождения:

07.06.1994 (23 полных лет)

Контактный телефон:

8 (908) 457-83-11 мобильный

Гражданство

Россия

Прописка/ регистрация

Г. Челябинск, ул. Кудрявцева, д.63

Адрес места проживания:

г. Богданович, ул. Октябрьская, 92

Цель:

Получение должности «Переводчик японского языка»

Образование Высшее

Начало обучения 2012

Окончание 2017

Учебное заведение

ДВФУ

Факультет

Востоковедение и африканистика

Специальность

Японовед

Опыт работы

Период работы 09.2014 – 05.2015

Компания

Детский центр «Вундеркинды»

Должность

Репетитор английского языка

Обязанности

-Проведение дополнительных занятий английского языка для школьников

Период работы 09. 2015 – 10.2016

Компания

Японские выставки, рекламные акции (фриланс)

Должность

Устный переводчик японского языка

Обязанности

- Устный перевод (японский-русский, русский - японский) - Работа с клиентами

Период работы 09.2015

Компания

AS tour

Должность

Гид-переводчик (японский язык)

Обязанности

- Проведение пешеходной экскурсии по г. Владивостоку для японцев

Дополнительные сведения

Семейное положение: не замужем; дополнительное образование – переводчик английского языка; Языки: японский (advanced, 1 уровень экзамена JLPT), английский (intermediate), корейский (pre-intermediate). Личностные качества: коммуникабельность, ответственность‚ исполнительность,

многозадачность, стрессоустойчивость, обучаемость, внимательность,

аккуратность, доброжелательность, умение работать в команде.

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