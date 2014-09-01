Ирина Фатеева smirnyaga777smirnyaga777
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Фатеева Ирина Владимировна
Дата рождения:
07.06.1994 (23 полных лет)
Контактный телефон:
8 (908) 457-83-11 мобильный
Гражданство
Россия
Прописка/ регистрация
Г. Челябинск, ул. Кудрявцева, д.63
Адрес места проживания:
г. Богданович, ул. Октябрьская, 92
Цель:
Получение должности «Переводчик японского языка»
Образование Высшее
Начало обучения 2012
Окончание 2017
Учебное заведение
ДВФУ
Факультет
Востоковедение и африканистика
Специальность
Японовед
Опыт работы
Период работы 09.2014 – 05.2015
Компания
Детский центр «Вундеркинды»
Должность
Репетитор английского языка
Обязанности
-Проведение дополнительных занятий английского языка для школьников
Период работы 09. 2015 – 10.2016
Компания
Японские выставки, рекламные акции (фриланс)
Должность
Устный переводчик японского языка
Обязанности
- Устный перевод (японский-русский, русский - японский) - Работа с клиентами
Период работы 09.2015
Компания
AS tour
Должность
Гид-переводчик (японский язык)
Обязанности
- Проведение пешеходной экскурсии по г. Владивостоку для японцев
Дополнительные сведения
Семейное положение: не замужем; дополнительное образование – переводчик английского языка; Языки: японский (advanced, 1 уровень экзамена JLPT), английский (intermediate), корейский (pre-intermediate). Личностные качества: коммуникабельность, ответственность‚ исполнительность,
многозадачность, стрессоустойчивость, обучаемость, внимательность,
аккуратность, доброжелательность, умение работать в команде.
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