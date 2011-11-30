В совершенстве владею Photoshop, 3DS Max, CorelDraw, QuarkExpress, InDesign, Illustrator, After Effec, Liquid и др.
Выполняю работы разного уровня: от визитки, флаера, до огромных проектов 100-200 страниц (буклеты, каталоги, бренд-буки).
Навыки архитектурного 3Д моделирования, технология проектирования мебели и создание тех документации, чертежей, раскроек.
Имею опыт работы WEB-дизайнером (работы в портфолио), немного Flash
Навыки фотографа, конструктора, умею рисовать от руки (не художник).
Отличное владение компьютером.
Вплоть до ремонта на низком уровне, замена мостов, полевых транзисторов тепловой паяльной станцией.
Знание операционных систем (семейства Windows) на высоком уровне. Знаком с операционными системами Linux, MaxOS.
Глубокие знание софта, драйверов, установок программ, устранение неполадок, восстановление информации, наладка, поддержка, сервис.
Нестандартные подходы к решению поставленных задач.
Есть водительские права котегорий "A", "B".