Услуги SMM специалиста/таргетолога

Услуги SMM специалиста/таргетолога

Портфолио SMM специалистаПривет! Меня зовут Данил. Я маркетинг smm специалист.Вы в поисках интернет-маркетолога? Хотите повысить узнаваемость бренда; расширить клиентскую базу и увеличить объем продаж?! Тогда Вам сюда!

Услуги SMM специалиста/таргетолога

1. Анализ деятельности конкурентов в социальных сетях.

2. Разработка SMM стратегии и контент-плана.

3. Разработка и реализация SMM - кампаний в социальных сетях.

4. Администрирование/модерация групп в социальных сетях: наполнение контентом, коммуникации с участниками групп/страниц, повышение их активности.

5. Раскрутка групп и аккаунтов в социальных сетях. (таргет,боты,блогеры)

6. Ответы на вопросы пользователей.

7. Составление отчетов и анализов эффективности.8. Аналитика рекламной компании, корректировка и оптимизация 8. Настройка ретаргетинга при помощи пикселя

Опыт работы SMM специалистом:1 год

Уровень знания иностранных языковУкраинский - родной.

Русский - свободно.

Личные качества

Ответственность, нацеленность на результат, стрессоустойчивость, стремление к развитию и росту, коммуникабельность, обучаемость, ответственность, трудолюбие, умение располагать к себе.

Проекты

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https://www.instagram.com/autolady_ua/ автошкола

Ресторан "Реал" - заведение общественного питания https://www.facebook.com/Real.Ternopil/

Продвижение страницы ресторана "Реал". Создание интересных постов. Привлечение новых клиентов.

"Дім краси Юлії Бойко" - косметологический салон (https://www.facebook.com/Dim.krasu.Ternopil/)

Описание косметологических процедур салона, проведение акций и конкурсов, распродажа продукции. Приглашение новых клиентов и подписчиков. Консультирование для выбора процедуры. Запись в косметологический салон.