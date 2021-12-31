Услуги SMM специалиста/таргетолога
Портфолио SMM специалистаПривет! Меня зовут Данил. Я маркетинг smm специалист.Вы в поисках интернет-маркетолога? Хотите повысить узнаваемость бренда; расширить клиентскую базу и увеличить объем продаж?! Тогда Вам сюда!
Услуги SMM специалиста/таргетолога
- 1. Анализ деятельности конкурентов в социальных сетях.
- 2. Разработка SMM стратегии и контент-плана.
- 3. Разработка и реализация SMM - кампаний в социальных сетях.
- 4. Администрирование/модерация групп в социальных сетях: наполнение контентом, коммуникации с участниками групп/страниц, повышение их активности.
- 5. Раскрутка групп и аккаунтов в социальных сетях. (таргет,боты,блогеры)
- 6. Ответы на вопросы пользователей.
- 7. Составление отчетов и анализов эффективности.8. Аналитика рекламной компании, корректировка и оптимизация
8. Настройка ретаргетинга при помощи пикселя
Опыт работы SMM специалистом:1 год
Уровень знания иностранных языковУкраинский - родной.
Русский - свободно.
Личные качества
Ответственность, нацеленность на результат, стрессоустойчивость, стремление к развитию и росту, коммуникабельность, обучаемость, ответственность, трудолюбие, умение располагать к себе.
Проекты
https://www.facebook.com/Karapyzik.net.ua/?notif_t=page_admin&ref=notif магазин детской одежды Karapyzik.net.uahttps://vk.com/public108956348 магазин детской одежды Karapyzik.net.uahttps://vk.com/club133959784 автошкола
https://www.instagram.com/autolady_ua/ автошкола
Ресторан "Реал" - заведение общественного питания https://www.facebook.com/Real.Ternopil/
Продвижение страницы ресторана "Реал". Создание интересных постов. Привлечение новых клиентов.
"Дім краси Юлії Бойко" - косметологический салон (https://www.facebook.com/Dim.krasu.Ternopil/)
Описание косметологических процедур салона, проведение акций и конкурсов, распродажа продукции. Приглашение новых клиентов и подписчиков. Консультирование для выбора процедуры. Запись в косметологический салон.
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