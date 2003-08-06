smm_delaem

Елизавета Липицкая smm_delaemsmm_delaem
20 летРоссия/Санкт-Петербург
год на фриланс-бирже
Была
год назад
SMM | Таргет | Визуал
Более 2-ух лет привожу клиентов микро и малому бизнесу через социальные сети
?? Разрабатываю контент-планы и стратегии продвижения компаний в соцсетях
?? Веду проекты под ключ: от оформления страницы и наполнения контентом до таргетированной рекламы
?? Выполняю задачи по созданию текстов, анализу конкурентов и целевой аудитории, наполнению и визуальному оформлению аккаунт
Со мной вы получите не только подписчиков, но и лояльных клиентов, доверие аудитории и креативный интересный контент ??
Освободите время под другие задачи бизнеса, семью и хобби!
Действие аккаунта приостановлено!