smm_delaem

SMM | Таргет | Визуал

Более 2-ух лет привожу клиентов микро и малому бизнесу через социальные сети

?? Разрабатываю контент-планы и стратегии продвижения компаний в соцсетях

?? Веду проекты под ключ: от оформления страницы и наполнения контентом до таргетированной рекламы

?? Выполняю задачи по созданию текстов, анализу конкурентов и целевой аудитории, наполнению и визуальному оформлению аккаунт

Со мной вы получите не только подписчиков, но и лояльных клиентов, доверие аудитории и креативный интересный контент ??

Освободите время под другие задачи бизнеса, семью и хобби!