smm_gerasimov

Илья Герасимов smm_gerasimovsmm_gerasimov
35 летРоссия/Белгород
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Продвижение бизнеса во ВКонтакте. Привлечение новых клиентов.
Продвижение бизнеса во Вконтакте.
Рад Вам предложить:
- анализ Вашего сообщества и сообществ конкурентов;
- рекомендации и советы по оформлению, ведению и продвижению сообщества;
- рерайтинг текста;
- оформление сообщества;
- настройку таргетированной рекламы.
P.S. Обещать лидов по 10 рублей не стану :-)
Действие аккаунта приостановлено!