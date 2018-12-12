smm_gerasimov

Продвижение бизнеса во ВКонтакте. Привлечение новых клиентов.

Продвижение бизнеса во Вконтакте.

Рад Вам предложить:

- анализ Вашего сообщества и сообществ конкурентов;

- рекомендации и советы по оформлению, ведению и продвижению сообщества;

- рерайтинг текста;

- оформление сообщества;

- настройку таргетированной рекламы.

P.S. Обещать лидов по 10 рублей не стану :-)