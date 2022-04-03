Дизайн ГАЙДОВ и ЧЕК-листов

Оформлю ваш инфопродукт - занимаюсь дизайном и версткой гайдов и чек листов.

Из Вашего текстового файла создам удобный, читабельный и красивый pdf.

Все ссылки будут кликабельны, на сайт, соцсети, мессенджеры.

Работаю быстро - от нескольких часов до нескольких дней - в зависимости от объема работы.

Учту все пожелания, внесу правки.

Так же делаю прайсы в pdf - с фото товаров и прямыми ссылками на покупку продукта в вашем интернет магазине.