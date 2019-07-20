smm_mari_pomogi

SMM-специалист. Начинающий, но настойчивый и с неиссякаемым запасом идей

Привет всем. Давно мечтала заниматься интересным и полезным делом - на прежней работе скулы от скуки сводило.

Наконец-то прошла обучение у гуру в сфере СММ - Дины Перу. Могу предложить свои услуги по оформлению и продвижению страниц в мире инстаграм. Да, опыта у меня немного, но я зарекомендую себя как достойный сотрудник.

За плечами 2 высших образования - историческое и юридическое, с грамотностью дружу, да и уровень социальной ответственности зашкаливает))

Рассмотрю любые предложения, так как оттачиваю свои умения в разных сферах и собираю портфолио.