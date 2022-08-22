SMM

👋 Доброго вечора, ми з України

Пунктуально

Эстетично

Индивидуально

Hard skills:

Знания о спецификах, алгоритмах, механиках работы и возможностях соцсетей

Умение грамотно писать тексты, адаптировать контент под формат соцсетей

Навыки работы в графических редакторах

Навыки создания стратегии продвижения, контент-продвижения, контент-плана

Умение работать с сервисами автоматизации соцсетей

Умение работать с рекламными кабинетами соцсетей, таргетированной рекламой, в частности с Ads Manager

Умение работать с аналитикой социальных сетей, аналитикой сайта, в частности с Google Analytics

Анализ результатов работы и построение плана на следующий период продвижения

Навыки антикризисного менеджмента

Soft skills:

Коммуникабельность

Ответственность

Пунктуальность

Ориентация на результат

Умение работать в команде

Терпение и стрессоустойчивость

OS Windows

Mac OS (базовый)

Paint.net - графический редактор

Gimp - графический редактор

Facebook ADS - рекламный кабинет

Instagram

Facebook