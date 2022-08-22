👋 Доброго вечора, ми з України
Пунктуально
Эстетично
Индивидуально
Hard skills:
Знания о спецификах, алгоритмах, механиках работы и возможностях соцсетей
Умение грамотно писать тексты, адаптировать контент под формат соцсетей
Навыки работы в графических редакторах
Навыки создания стратегии продвижения, контент-продвижения, контент-плана
Умение работать с сервисами автоматизации соцсетей
Умение работать с рекламными кабинетами соцсетей, таргетированной рекламой, в частности с Ads Manager
Умение работать с аналитикой социальных сетей, аналитикой сайта, в частности с Google Analytics
Анализ результатов работы и построение плана на следующий период продвижения
Навыки антикризисного менеджмента
Soft skills:
Коммуникабельность
Ответственность
Пунктуальность
Ориентация на результат
Умение работать в команде
Терпение и стрессоустойчивость
OS Windows
Mac OS (базовый)
Paint.net - графический редактор
Gimp - графический редактор
Facebook ADS - рекламный кабинет
- Создание и продвижение @1927_fan_dom94 просмотра