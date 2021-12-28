SMM - специалист Здравствуйте, меня зовут Анастасия!
Я smm-маркетолог коммерческих аккаунтов Инстаграм. Из чего состоит моя работа: Анализ профиля от 2 т. ₽
— Анализ ЦА
— Составление контент-плана
Цена: Контент-план темы + написание постов от 10 т. ₽/30 шт
Контент-план темы от 2 т. ₽/30 шт Контент-план для сторис + создание сторис от 10 т. ₽/месяц
Контент-план для сторис от 2 т. ₽/ месяц — Оформление шапки профиля Создам уникальную шапкупрофиля, которая:
— Цепляет людей и заставляет подписаться на вас
— Отражает суть вашего аккаунта
— Решает проблему и запрос вашего клиента В результате вы получаете:
— Ваше выгодное предложение
— Тезисы, отражающие ваш аккаунт
— Ваше уникальное торговое предложение, что отличает вас от конкурентов
Цена: от 1 т. ₽ Составление визуала. Что входит?
— Анализ аккаунта и целевой аудитории
— Подбор актуального дизайна для ленты
— Подборка нейтральных фото для ленты
— Составление визуала, отражающего концепцию вашего аккаунта На выходе вы получаете:
Преображённый вид вашего аккаунта Цена:
На 6 фото- 1000 руб.
На 9 фото - 1500 руб.
На 12 фото - 2000 руб. Массфолловинг 2-4 т. ₽
Ведение профиля от 20 т. ₽/месяц
Продвижение профиля от 30 т. ₽/месяц
Обложки альбомов сторис от 150 ₽/шт
Аватарка от 1 т. ₽