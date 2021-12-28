Ведение и продвижение коммерческих аккаунтов Инстаграм

SMM - специалист Здравствуйте, меня зовут Анастасия!

Я smm-маркетолог коммерческих аккаунтов Инстаграм. Из чего состоит моя работа: Анализ профиля от 2 т. ₽

— Анализ ЦА

— Составление контент-плана

Цена: Контент-план темы + написание постов от 10 т. ₽/30 шт

Контент-план темы от 2 т. ₽/30 шт Контент-план для сторис + создание сторис от 10 т. ₽/месяц

Контент-план для сторис от 2 т. ₽/ месяц — Оформление шапки профиля Создам уникальную шапкупрофиля, которая:

— Цепляет людей и заставляет подписаться на вас

— Отражает суть вашего аккаунта

— Решает проблему и запрос вашего клиента В результате вы получаете:

— Ваше выгодное предложение

— Тезисы, отражающие ваш аккаунт

— Ваше уникальное торговое предложение, что отличает вас от конкурентов

Цена: от 1 т. ₽ Составление визуала. Что входит?

— Анализ аккаунта и целевой аудитории

— Подбор актуального дизайна для ленты

— Подборка нейтральных фото для ленты

— Составление визуала, отражающего концепцию вашего аккаунта На выходе вы получаете:

Преображённый вид вашего аккаунта Цена:

На 6 фото- 1000 руб.

На 9 фото - 1500 руб.

На 12 фото - 2000 руб. Массфолловинг 2-4 т. ₽

Ведение профиля от 20 т. ₽/месяц

Продвижение профиля от 30 т. ₽/месяц

Обложки альбомов сторис от 150 ₽/шт

Аватарка от 1 т. ₽