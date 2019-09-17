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SMM-продвижение в социальных сетях

Здравствуйте. Меня зовут Владимир, я SMM-менеджер с опытом работы 2 года.

Специализируюсь на SMM продвижении в Facebook, Instagram и Telegram.

Так же занимаюсь развитием и продвижением собственного проекта в Instagram (на счету 3 личных проекта)

Что входит в комплексное SMM продвижение Instagram/Facebook:

1. Разработка стратегии продвижения (анализ ЦА и конкурентов)

2.Аудит текущей страницы

3.Оформление страницы

4.Разработка контент плана на основании стратегии

5.Постинг/администрирование

6.Органическое продвижение/таргетинг/платное продвижение

7.Повышение кол-ва подписчиков/охвата/вовлеченности/продаж/лидогенерации (всё зависит от ваших целей)

В чём плюсы работы со мной?

Я не просто веду ваш проект. Я доведу его до конкретного результата

Имею большой опыт создания и ведения собственных проектов

Использую только белые методы продвижения, исключая риски попадания вашего проекта под запреты

Работаю непосредственно только в SMM направлении и не занимаюсь одновременно другими услугами

1.Украинский/Русский (родной язык)

2.Английский - уровень B

3.Польский - уровень B