SMM-продвижение в социальных сетях
Здравствуйте. Меня зовут Владимир, я SMM-менеджер с опытом работы 2 года.
Специализируюсь на SMM продвижении в Facebook, Instagram и Telegram.
Так же занимаюсь развитием и продвижением собственного проекта в Instagram (на счету 3 личных проекта)
Что входит в комплексное SMM продвижение Instagram/Facebook:
1. Разработка стратегии продвижения (анализ ЦА и конкурентов)
2.Аудит текущей страницы
3.Оформление страницы
4.Разработка контент плана на основании стратегии
5.Постинг/администрирование
6.Органическое продвижение/таргетинг/платное продвижение
7.Повышение кол-ва подписчиков/охвата/вовлеченности/продаж/лидогенерации (всё зависит от ваших целей)
В чём плюсы работы со мной?
- Я не просто веду ваш проект. Я доведу его до конкретного результата
- Имею большой опыт создания и ведения собственных проектов
- Использую только белые методы продвижения, исключая риски попадания вашего проекта под запреты
- Работаю непосредственно только в SMM направлении и не занимаюсь одновременно другими услугами
1.Украинский/Русский (родной язык)
2.Английский - уровень B
3.Польский - уровень B