smmforprofit

С 1 ноября 2021 г. по 10 января 2022 г. прошла профессиональную переподготовку в
учебном центре ООО "Московская академия экономики и развития" по
программе "Маркетинг в социальных сетях", где изучила основы
маркетинга для работы в соцсетях, маркетинг в Яндекс Дзен, Тик-Ток, ВКонтакте,
Youtube, Instagram, мессенджеры, отчетность маркетолога социальных сетей. Во
время учебы прошла двухнедельную стажировку в Instagram (аккаунт юридических
услуг), в ходе которой были получены отслеживаемые заявки.
КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:
Анализ рынка
Анализ продукта
Анализ ЦА и её сегментирование
Анализ конкурентов и позиционирование
Составление стратегии
Составление контент-плана на основании целей (например, плана продаж)
Написание текстов для разных задач, в т.ч. продающих
Работа в различных соц.сетях и эффективное использование бесплатных и платных инструментов продвижения: Инстаграм,
ВКонтакте, Ютуб, Яндекс.Дзен, ТикТок
Настройка рекламы в них