smmforprofit

SMM-специалист

С 1 ноября 2021 г. по 10 января 2022 г. прошла профессиональную переподготовку в

учебном центре ООО "Московская академия экономики и развития" по

программе "Маркетинг в социальных сетях", где изучила основы

маркетинга для работы в соцсетях, маркетинг в Яндекс Дзен, Тик-Ток, ВКонтакте,

Youtube, Instagram, мессенджеры, отчетность маркетолога социальных сетей. Во

время учебы прошла двухнедельную стажировку в Instagram (аккаунт юридических

услуг), в ходе которой были получены отслеживаемые заявки.

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:

Анализ рынка

Анализ продукта

Анализ ЦА и её сегментирование

Анализ конкурентов и позиционирование

Составление стратегии

Составление контент-плана на основании целей (например, плана продаж)

Написание текстов для разных задач, в т.ч. продающих

Работа в различных соц.сетях и эффективное использование бесплатных и платных инструментов продвижения: Инстаграм,

ВКонтакте, Ютуб, Яндекс.Дзен, ТикТок

Настройка рекламы в них