Понимаю, как не просто строить свой бизнес в условиях жесточайшей конкуренции. Когда каждый клиент на вес золота. Стоит острый вопрос как привлечь и удержать больше новых клиентов.
Информация, с которой предлагаю Вам ознакомиться, поможет существенно облегчить решение этой задачи.
Представьте, на сколько можно сэкономить бюджет если показывать рекламу только тем кому она интересна? А насколько эффективнее будет результат от такого продвижения фирмы? Сколько новых клиентов ждут чтобы их подтолкнули к принятию решения в Вашу сторону?
Если в Ваших планах быстрое увеличение статуса фирмы, лояльности потребителей, эффективное взаимодействие с целевой аудиторией тогда информация, которую Вы увидите ниже может Вас заинтересовать…
SMM осуществляет первостепенную задачу любого бизнеса – склонить на свою сторону большую часть целевой аудитории.
И предлагает целый ряд возможностей, а именно:
- Информирование
- Повышение трафика
- PR/Рекламу
- Программу лояльности
- SEO оптимизацию
- Центр поддержки Ваших клиентов
- Защиту репутации бренда
- Лидогенерацию
Как это работает?
- Анализируем
- Стратегически планируем
- Разрабатываем контент
- Оптимизируем
- Сегментируем и тестируем
- Настраиваем и рекламируем
- Вовлекаем
- Корректируем
Заработайте там, где другие предпочтут отдыхать!
SMM услуги - это комплексное продвижение Вашего бизнеса в самых популярных социальных сетях: VK, FB, Instagram…
В них входит:
1. Создание сообщества (название, описание, альбом, товары)
2. Разработка уникального дизайна (аватар, обложка, шаблоны для оформления постов, обложки для постов)
3. Аудит сообщества
4. Определение целевой аудитории
5. Медиа-план
6. Контент-план
7. Разработка эффективной стратегии продвижения
8. Наполнение развлекательным и продающим контентами
9. Уникальный дизайн
10. Модерация сообщества
11. Привлечение потенциальных клиентов
12. Продвижение в поисковых запросах социальных сетей
13. Рекламный кабинет с переходами на сайт или сообщество
14. Анализ конкурентов и работа с ними
15. Отчетность каждую неделю
Отвечая за все ресурсы гарантирую Вам достойный результат!
Оптимально подобранный комплекс SMM услуг значительно ускорит создание бренда, в разы увеличит интерес к Вам и Вашей деятельности, создаст оптимальные условия преобразования клиента в постоянного клиента. Всего лишь за 35 грн в час. Столько платят промоутерам, раздающим на улицах листовки но разве смогут они заменить Вам преимущества SMM?
Напишите сейчас и уже завтра ощутите все преимущества эффективного продвижения!