Заработайте там где другие предпочтут отдыхать! Эффективное продвижение в социальных сетях!

Информация, с которой предлагаю Вам ознакомиться, поможет существенно облегчить решение этой задачи.

Представьте, на сколько можно сэкономить бюджет если показывать рекламу только тем кому она интересна? А насколько эффективнее будет результат от такого продвижения фирмы? Сколько новых клиентов ждут чтобы их подтолкнули к принятию решения в Вашу сторону?

Если в Ваших планах быстрое увеличение статуса фирмы, лояльности потребителей, эффективное взаимодействие с целевой аудиторией тогда информация, которую Вы увидите ниже может Вас заинтересовать…

SMM осуществляет первостепенную задачу любого бизнеса – склонить на свою сторону большую часть целевой аудитории.

И предлагает целый ряд возможностей, а именно:

Информирование

Повышение трафика

PR/Рекламу

Программу лояльности

SEO оптимизацию

Центр поддержки Ваших клиентов

Защиту репутации бренда

Лидогенерацию

Как это работает?

Анализируем

Стратегически планируем

Разрабатываем контент

Оптимизируем

Сегментируем и тестируем

Настраиваем и рекламируем

Вовлекаем

Корректируем

с Вашей целевой аудиторией!

Заработайте там, где другие предпочтут отдыхать!

SMM услуги - это комплексное продвижение Вашего бизнеса в самых популярных социальных сетях: VK, FB, Instagram…

В них входит:

1. Создание сообщества (название, описание, альбом, товары)

2. Разработка уникального дизайна (аватар, обложка, шаблоны для оформления постов, обложки для постов)

3. Аудит сообщества

4. Определение целевой аудитории

5. Медиа-план

6. Контент-план

7. Разработка эффективной стратегии продвижения

8. Наполнение развлекательным и продающим контентами

9. Уникальный дизайн

10. Модерация сообщества

11. Привлечение потенциальных клиентов

12. Продвижение в поисковых запросах социальных сетей

13. Рекламный кабинет с переходами на сайт или сообщество

14. Анализ конкурентов и работа с ними

15. Отчетность каждую неделю

Отвечая за все ресурсы гарантирую Вам достойный результат!

Оптимально подобранный комплекс SMM услуг значительно ускорит создание бренда, в разы увеличит интерес к Вам и Вашей деятельности, создаст оптимальные условия преобразования клиента в постоянного клиента. Всего лишь за 35 грн в час. Столько платят промоутерам, раздающим на улицах листовки но разве смогут они заменить Вам преимущества SMM?