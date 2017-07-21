smmkuhnya

Мария Вольская smmkuhnya

 
28 летУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Заработайте там где другие предпочтут отдыхать! Эффективное продвижение в социальных сетях!

Понимаю, как не просто строить свой бизнес в условиях жесточайшей конкуренции. Когда каждый клиент на вес золота. Стоит острый вопрос как привлечь и удержать больше новых клиентов.

Информация, с которой предлагаю Вам ознакомиться, поможет существенно облегчить решение этой задачи.

Представьте, на сколько можно сэкономить бюджет если показывать рекламу только тем кому она интересна? А насколько эффективнее будет результат от такого продвижения фирмы? Сколько новых клиентов ждут чтобы их подтолкнули к принятию решения в Вашу сторону?

Если в Ваших планах быстрое увеличение статуса фирмы, лояльности потребителей, эффективное взаимодействие с целевой аудиторией тогда информация, которую Вы увидите ниже может Вас заинтересовать…

SMM осуществляет первостепенную задачу любого бизнеса – склонить на свою сторону большую часть целевой аудитории.

И предлагает целый ряд возможностей, а именно:

  • Информирование
  • Повышение трафика
  • PR/Рекламу
  • Программу лояльности
  • SEO оптимизацию
  • Центр поддержки Ваших клиентов
  • Защиту репутации бренда
  • Лидогенерацию
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  Как это работает?

  • Анализируем
  • Стратегически планируем
  • Разрабатываем контент
  • Оптимизируем
  • Сегментируем и тестируем
  • Настраиваем и рекламируем
  • Вовлекаем
  • Корректируем
Предлагаем Вам инструмент не просто рекламы, а эффективного взаимодействия с Вашей целевой аудиторией! 

Заработайте там, где другие предпочтут отдыхать!  

SMM услуги - это комплексное продвижение Вашего бизнеса в самых популярных социальных сетях: VK, FB, Instagram…

В них входит:

 

 1. Создание сообщества (название, описание, альбом, товары)

 2. Разработка уникального дизайна (аватар, обложка, шаблоны для оформления постов, обложки для постов)

 3. Аудит сообщества

 4. Определение целевой аудитории

 5. Медиа-план

 6. Контент-план

 7. Разработка эффективной стратегии продвижения

 8. Наполнение развлекательным и продающим контентами

 9. Уникальный дизайн

 10. Модерация сообщества

 11. Привлечение потенциальных клиентов

 12. Продвижение в поисковых запросах социальных сетей            

 13. Рекламный кабинет с переходами на сайт или сообщество

 14. Анализ конкурентов и работа с ними

 15. Отчетность каждую неделю

 

Отвечая за все ресурсы гарантирую Вам достойный результат!

Оптимально подобранный комплекс SMM услуг значительно ускорит создание бренда, в разы увеличит интерес к Вам и Вашей деятельности, создаст оптимальные условия преобразования клиента в постоянного клиента. Всего лишь за 35 грн в час. Столько платят промоутерам, раздающим на улицах листовки но разве смогут они заменить Вам преимущества SMM?

Напишите сейчас и уже завтра ощутите все преимущества эффективного продвижения!

SEO-оптимизация