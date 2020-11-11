Добрый день!
Если Вы давно хотите:
- раскрутить свой аккаунт,
- заполучить внимание клиентов,
- повысить свои продажи,
то это информация для Вас.
Уже ни для кого не секрет, что Instagram самая быстрорастущая сеть. Только русскоязычная версия насчитывает более 22млн. активных пользователей, средний чек покупки в Instagram составляет 22000руб.
Но для того, чтобы извлечь максимум эффекта из этого канала продаж, необходимо знать методы и инструменты продвижения в нём.
Я, Ольга Ткаченко - SMM-менеджер, опыт работы 11 лет в активных продажах, в управлении продажами в оффлайн и онлайн. В своём развитии не стою на месте и в данный момент прохожу обучение по таргетингу.
Сотрудничая со мной, Вы получите полную стратегию продвижения своего Instagram-канала, включая:
• аудит аккаунта с полным разбором
• привлечение вашей целевой аудитории
• разработка контент-плана
• подготовка постов, сториз, фото-, видеоматериалов
• взаимодействие с целевой аудиторией
• подбор рекламных площадок, запуск рекламы.
Итог: Вы получите стабильный канал продаж и увеличение своей клиентской базы.
Свяжитесь со мной сейчас удобным для Вас способом (WhatsApp, Telegram).Заключая договор до 15 ноября 2020, Вы получите скидку 25% за 1 месяц продвижения.
С уважением, Ольга Ткаченко