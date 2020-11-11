SMM Маркетинг Управление продажами

Добрый день!

Если Вы давно хотите:

- раскрутить свой аккаунт,

- заполучить внимание клиентов,

- повысить свои продажи,

то это информация для Вас.

Уже ни для кого не секрет, что Instagram самая быстрорастущая сеть. Только русскоязычная версия насчитывает более 22млн. активных пользователей, средний чек покупки в Instagram составляет 22000руб.

Но для того, чтобы извлечь максимум эффекта из этого канала продаж, необходимо знать методы и инструменты продвижения в нём.

Я, Ольга Ткаченко - SMM-менеджер, опыт работы 11 лет в активных продажах, в управлении продажами в оффлайн и онлайн. В своём развитии не стою на месте и в данный момент прохожу обучение по таргетингу.

Сотрудничая со мной, Вы получите полную стратегию продвижения своего Instagram-канала, включая:

• аудит аккаунта с полным разбором

• привлечение вашей целевой аудитории

• разработка контент-плана

• подготовка постов, сториз, фото-, видеоматериалов

• взаимодействие с целевой аудиторией

• подбор рекламных площадок, запуск рекламы.

Итог: Вы получите стабильный канал продаж и увеличение своей клиентской базы.

Свяжитесь со мной сейчас удобным для Вас способом (WhatsApp, Telegram).Заключая договор до 15 ноября 2020, Вы получите скидку 25% за 1 месяц продвижения.

С уважением, Ольга Ткаченко