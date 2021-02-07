SMM продвижение и Веб-дизайн

Сергей, живу в Москве. SMM специалист, Веб-дизайнер. Занимаюсь продвижением в социальных сетях и веб-дизайном. Окончил высшее образование по профилю «Мировая Экономика», но, поработать в чисто экономической сфере и по профессии, пока не сложилось. Развиваюсь в рекламной сфере и дизайне. За свою деятельность я успел поработать как с известными крупными фирмами, так и с частными клиентами.