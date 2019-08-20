Наша команда специализируется на создании
сайтов одностраничников (landing page) и на
ведении рекламы в социальных сетях.
1)готовы решить следующие задачи в соцсетях
ВК и Инстаграм:
– разработка индивидуальной стратегии продвижения,
- модерирование, отслеживание комментариев в соцсетях, ответы клиентам
– создание и развитие корпоративных страниц,
– копирайтинг и дизайн необходимого контента,
– таргетированная реклама.
2)Создаём качественные недорогие лендинги
в конструкторе PlatformaLP под конкретные
цели.
Обычно лендинг служит для таких целей, как
продвижения продукта, услуги или
мероприятия.
Много примеров кейсов по ведению сообществ
и по изготовлению лендингов у нас на
сайте:
+7(903) 316 48 63
ВКонтакте:https://vk.com/actornine