Изготовление лендингов и ведение соцсетей

Наша команда специализируется на создании

сайтов одностраничников (landing page) и на

ведении рекламы в социальных сетях.

1)готовы решить следующие задачи в соцсетях

ВК и Инстаграм:

– разработка индивидуальной стратегии продвижения,

- модерирование, отслеживание комментариев в соцсетях, ответы клиентам

– создание и развитие корпоративных страниц,

– копирайтинг и дизайн необходимого контента,

– таргетированная реклама.

2)Создаём качественные недорогие лендинги

в конструкторе PlatformaLP под конкретные

цели.

Обычно лендинг служит для таких целей, как

продвижения продукта, услуги или

мероприятия.

Много примеров кейсов по ведению сообществ

и по изготовлению лендингов у нас на

сайте:

smmprosto.ru

+7(903) 316 48 63

[email protected]