smmprosto

Олег smmprosto

 
46 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Изготовление лендингов и ведение соцсетей

Наша команда специализируется на создании

сайтов одностраничников (landing page) и на

ведении рекламы в социальных сетях. 

1)готовы решить следующие задачи в соцсетях

ВК и Инстаграм: 

– разработка индивидуальной стратегии продвижения, 

- модерирование, отслеживание комментариев в соцсетях, ответы клиентам

создание и развитие корпоративных страниц, 

– копирайтинг и дизайн необходимого контента, 

– таргетированная реклама. 

2)Создаём качественные недорогие лендинги

в конструкторе PlatformaLP под конкретные

цели.

Обычно лендинг служит для таких целей, как

продвижения продукта, услуги или

мероприятия. 

Много примеров кейсов по ведению сообществ

и по изготовлению лендингов у нас на

сайте:

smmprosto.ru

+7(903) 316 48 63

[email protected]

ВКонтакте:https://vk.com/actornine