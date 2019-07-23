smmwell

Виктор smmwell

 
42 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Осваиваю smm, ведение и продвижение групп ВКонтакте

Возможность взяться всерьез за вашу группу, так как за время интенсивного обучения, которое сейчас прохожу, применю все новые действенные приемы на вашей группе. Все внедрения будут проверены опытными кураторами. За месяц сделаю больше, чем за все время существования группы. Это также возможность сэкономить в 4-5 раз в сравнении с ценами интернет-агенств. Запишитесь на бесплатный аудит группы сообщением на электронную почту.

Социальные сети (SMM и SMO)
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