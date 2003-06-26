smmwithann

СММ-специалист Лисицина Анна

Добрый день! Меня зовут Лисицина Анна и я являюсь smm-специалистом. Этапы моей работы: 1. Анализ ниши и конкурентов заказчика(прямых и косвенных) 2. Анализ целевой аудитории, что позволит более ясно понимать кому продавать продукт 3. Примерный визуал из референсов(примеры работ)4. Составление контент-плана и генерация идей для контент плана 5. Грамотное составление ТЗ для фотографа 6. Оформление шапки профиля и актуальных историй 7. Написание продающих постов на разную тематику, подходящие под запросы целевой аудитории 8. Выкладка постов и Stories9. Продвижение платными и бесплатными методами10. Составление продающих воронок продаж11. Усиление присутствия компании в инфопространстве 12. Работа с аудиторией и повышение активности пользователей в сообществах и на страничке Плюсы работы со мной: ▪️Опыт работы в агентстве "WeKnowSMM"▪️Поступаю на психолога, что считаю своим преимуществом. ▪️Владею актуальным инструментарием вовлечение аудитории▪️Владею английским языком на среднем уровне( Intermediate )▪️Обладаю опытом работы в IG, VK, TG, TIK TOK, грамотно прописываю смм-стратегии и воронки продаж.▪️БЕСПЛАТНАЯ консультация по вашему бизнес аккаунту(разбор и советы по продвижению)▪️Строгая пунктуальность ▪️Свежий взгляд, соответствующий самым новейшим тенденциям▪️Адаптация под каждый заказ и клиента ▪️Имею опыт редактирования и написания разного вида текста ▪️Умею быстро адаптироваться к быстро меняющимся условиям в современных реалиях Прикладываю примеры своих работ: https://drive.google.com/file/d/1cXeQQ7MSj6osqXNIejz6WcRUEuOihcL1/view?usp=sharing