$50
Правка стандартной Джумлы и Виртуамарта. Замена стандартного шаблона и удаление элементов стандартного шаблона (ссылки,логотипы,банеры джумлы)
Системы управления (CMS)1 исполнитель
Закрыт
11 лет назад
Правка стандартной Джумлы и Виртуамарта. Замена стандартного шаблона и удаление элементов стандартного шаблона (ссылки,логотипы,банеры джумлы)
Для заказа печати,нужна тестовая модель.модель есть готовая.правка модели под конкретный размер и внесение небольших изменений. обазец модели в прикрепернном файле