smokycat

Виталий Коптев smokycat

 
48 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Правка готовой модели

    $100

    Для заказа печати,нужна тестовая модель.модель есть готовая.правка модели под конкретный размер и внесение небольших изменений. обазец модели в прикрепернном файле

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад