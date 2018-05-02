Ищется специалист для настройки системы контроля версий Git и проведения консультации по его использованию. Необходимо обучить администратора и разработчиков, которые работают параллельно. Ожидается поддержка настроенной системы в будущем. Цену предлагает исполнитель.
- $40Системное администрирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $150
Требуется доработка сайта на Ubuntu 20 с использованием Figma и MySQL. Задачи включают перенос данных на PostgreSQL, добавление контента и верстка по финальному дизайну. Необходимо подключить админку с уровнями доступа и исправить работу почтового сервера для уведомлений. Дополнительно планируется создание новых страниц.Базы данных1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $150
Требуется доработка веб-сайта на Ubuntu 20: перевод базы данных с MySQL на PostgreSQL, разработка страницы по предоставленному дизайну из Figma, создание и настройка страницы администрирования, а также настройка почтового сервера. Проект на начальной стадии, уже есть работающие страницы логина и регистрации. Дополнительно возможно создание и настройка новых страниц.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $500
Шукається розробник для створення сайту з інтерактивними таблицями і графіками, що працює з PostgreSQL. Сайт повинен мати кілька вкладок і можливість оновлення даних. Також потрібно розробити розширення для Chrome, яке змінює відображення даних на інших сайтах та додає функціонал для зручного копіювання тексту.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $15
Необходимо ДОписать программу под Windows по кодированию видео из MOV/MP4 в mp4 + вотермарку накладывать. Дописать означает, что программа уже работает, и работает отлично, есть исходники. Необходимо немного добавить функционал. Всё описанное ниже уже работает: ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется разработать web-сервис по работе с видео: многопользовательский, загрузка по FTP, присваивание метаданных, парсинг двухсторонний. Детальное ТЗ после обсуждения метода реализации.Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
По відео: Базова цветокореція 100 відео та обрізка за довжиною. монтаж не потрібен!). Потрібні базові знання роботи з тими ж інструментами, що є в Ligtroom, розуміння гістограми.Обработка фотографий4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Треба на NAS My Cloud 8Тб встановити rsync та Google drive. В місті Києві. http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=467828&view=findpost&p=36232980 https://community.wd.com/t/app-goodsync-for-wd-my-cloud-backup-and-file-synchronization/173984Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад