smol977

Станислав smol977

 
42 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Настроить систему контроля версий Git

    $40

    Ищется специалист для настройки системы контроля версий Git и проведения консультации по его использованию. Необходимо обучить администратора и разработчиков, которые работают параллельно. Ожидается поддержка настроенной системы в будущем. Цену предлагает исполнитель.

    Git
    Системное администрирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка сайта

    $150

    Требуется доработка сайта на Ubuntu 20 с использованием Figma и MySQL. Задачи включают перенос данных на PostgreSQL, добавление контента и верстка по финальному дизайну. Необходимо подключить админку с уровнями доступа и исправить работу почтового сервера для уведомлений. Дополнительно планируется создание новых страниц.

    FigmaMySQLPostgreSQLUbuntu
    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Добавить страницу на сайт. Доработка

    $150

    Требуется доработка веб-сайта на Ubuntu 20: перевод базы данных с MySQL на PostgreSQL, разработка страницы по предоставленному дизайну из Figma, создание и настройка страницы администрирования, а также настройка почтового сервера. Проект на начальной стадии, уже есть работающие страницы логина и регистрации. Дополнительно возможно создание и настройка новых страниц.

    FigmaMySQLPostgreSQLUbuntu
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Розробити сайт а також розширення під Chrom

    $500

    Шукається розробник для створення сайту з інтерактивними таблицями і графіками, що працює з PostgreSQL. Сайт повинен мати кілька вкладок і можливість оновлення даних. Також потрібно розробити розширення для Chrome, яке змінює відображення даних на інших сайтах та додає функціонал для зручного копіювання тексту.

    PostgreSQLUbuntu
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо дописать программу под Windows по кодированию видео

    $15

    Необходимо ДОписать программу под Windows по кодированию видео из MOV/MP4 в mp4 + вотермарку накладывать. Дописать означает, что программа уже работает, и работает отлично, есть исходники. Необходимо немного добавить функционал. Всё описанное ниже уже работает: ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать сайт-сервис по работе с видеоконтентом.

    Требуется разработать web-сервис по работе с видео: многопользовательский, загрузка по FTP, присваивание метаданных, парсинг двухсторонний. Детальное ТЗ после обсуждения метода реализации.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Обробка відео

    По відео: Базова цветокореція 100 відео та обрізка за довжиною. монтаж не потрібен!).  Потрібні базові знання роботи з тими ж інструментами, що є в Ligtroom, розуміння гістограми.

    Обработка фотографий4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад