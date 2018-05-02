Требуется доработка веб-сайта на Ubuntu 20: перевод базы данных с MySQL на PostgreSQL, разработка страницы по предоставленному дизайну из Figma, создание и настройка страницы администрирования, а также настройка почтового сервера. Проект на начальной стадии, уже есть работающие страницы логина и регистрации. Дополнительно возможно создание и настройка новых страниц.