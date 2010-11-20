Озвучивание, Контекстная реклама, Разработка игр
1. Озвучивание текстов, роликов. Различные тематики . Аудио-портфолио http://smola.rpod.ru/
2. Запись автоответчиков для АТС
3. Работа в системе Яндекс.Директ. Кол-во созданых рекламных кампаний 75. На поддержке и мониторинге (на 20.11.2010) - 31 рекламная кампания.
4. Разработка игр на flash "под ключ"
Приветствуется работа по договору и четкое ТЗ
В ценнах отталкиваюсь от Ваших потребностей и возможностей! Пишите - обязательно найдем золотую середину!
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Портфолио
- Разработка под ключ обучающей игры133 просмотра
- Озвучивание автоответчика для АТС149 просмотров
- Запись и монтаж автоответчика для АТС126 просмотров
Озвучивание
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