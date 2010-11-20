Озвучивание, Контекстная реклама, Разработка игр

1. Озвучивание текстов, роликов. Различные тематики . Аудио-портфолио http://smola.rpod.ru/

2. Запись автоответчиков для АТС

3. Работа в системе Яндекс.Директ. Кол-во созданых рекламных кампаний 75. На поддержке и мониторинге (на 20.11.2010) - 31 рекламная кампания.

4. Разработка игр на flash "под ключ"

Приветствуется работа по договору и четкое ТЗ

В ценнах отталкиваюсь от Ваших потребностей и возможностей! Пишите - обязательно найдем золотую середину!