Графический/веб дизайнер
Здравствуйте, меня зовут Настя
В дизайне я уже год, если не больше)
работаю чаще всего с группами в ВК
(Дизаин самих групп и постов)
Конечно же у меня есть опыт работы и с другими отраслями, как создание логотипов, афиш в газету, флаеры и т.д.
Так же я являюсь художником, и вполне могу нарисовать и придумать маскота или части дизайна
Вообщем, я специализируюсь на разные ниши графического/веб дизайна
(Все правки я вношу без оплаты, ведь заказчик всегда прав)
Надеюсь что мы сработаемся:)
Я против войны в Украине!