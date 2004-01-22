Графический/веб дизайнер

Здравствуйте, меня зовут Настя

В дизайне я уже год, если не больше)

работаю чаще всего с группами в ВК

(Дизаин самих групп и постов)

Конечно же у меня есть опыт работы и с другими отраслями, как создание логотипов, афиш в газету, флаеры и т.д.

Так же я являюсь художником, и вполне могу нарисовать и придумать маскота или части дизайна

Вообщем, я специализируюсь на разные ниши графического/веб дизайна

(Все правки я вношу без оплаты, ведь заказчик всегда прав)

Надеюсь что мы сработаемся:)